15 декабря 2024

Глава Калининградской области разрешил школьникам не приходить на занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники останутся дома из-за непогоды, которая ожидается в регионе 16 декабря
Школьники останутся дома из-за непогоды, которая ожидается в регионе 16 декабря Фото:

Власти Калининградской области объявили о свободном посещении учебных заведений ради безопасности детей и персонала. 16 декабря в регионе прогнозируется шторм. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра. Если ситуация ночью ухудшится, утром всех переведем на дистанционное обучение. Все службы приведены в состояние повышенной готовности», — написал глава региона.

Губернатор указал на прогнозы МЧС, согласно которым 16 декабря ожидается значительное усиление ветра до 25-29 м/с . Это создает потенциальные риски для находящихся на улице людей. В связи с этим он призвал жителей региона оставаться дома и по возможности избегать поездок во время шторма.

Аналогичные меры предосторожности применялись и в других регионах, например, в ЯНАО, где также ожидался сильный ветер с порывами до 28 м/с . В обоих случаях власти призывали жителей к осторожности и отказу от поездок, подчеркивая значительные риски для безопасности населения.

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Власти Калининградской области объявили о свободном посещении учебных заведений ради безопасности детей и персонала. 16 декабря в регионе прогнозируется шторм. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. «Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра. Если ситуация ночью ухудшится, утром всех переведем на дистанционное обучение. Все службы приведены в состояние повышенной готовности», — написал глава региона. Губернатор указал на прогнозы МЧС, согласно которым 16 декабря ожидается значительное усиление ветра до 25-29 м/с . Это создает потенциальные риски для находящихся на улице людей. В связи с этим он призвал жителей региона оставаться дома и по возможности избегать поездок во время шторма. Аналогичные меры предосторожности применялись и в других регионах, например, в ЯНАО, где также ожидался сильный ветер с порывами до 28 м/с . В обоих случаях власти призывали жителей к осторожности и отказу от поездок, подчеркивая значительные риски для безопасности населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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