Глава Калининградской области разрешил школьникам не приходить на занятия

Власти Калининградской области объявили о свободном посещении учебных заведений ради безопасности детей и персонала. 16 декабря в регионе прогнозируется шторм. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра. Если ситуация ночью ухудшится, утром всех переведем на дистанционное обучение. Все службы приведены в состояние повышенной готовности», — написал глава региона.
Губернатор указал на прогнозы МЧС, согласно которым 16 декабря ожидается значительное усиление ветра до 25-29 м/с . Это создает потенциальные риски для находящихся на улице людей. В связи с этим он призвал жителей региона оставаться дома и по возможности избегать поездок во время шторма.
Аналогичные меры предосторожности применялись и в других регионах, например, в ЯНАО, где также ожидался сильный ветер с порывами до 28 м/с . В обоих случаях власти призывали жителей к осторожности и отказу от поездок, подчеркивая значительные риски для безопасности населения.
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