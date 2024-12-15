15 декабря 2024

Омск признали «Культурной столицей 2026 года» России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Омск выбрали из 26 претендентов на звание
Омск выбрали из 26 претендентов на звание Фото:

Омск победил в федеральном конкурсе на звание «Культурная столица 2026 года». В номинации «Народное голосование» победил Владимир.

«Омск стал обладателем звания „Культурная столица 2026 года“. Действующим в 2024 году обладателем звания является Нижний Новгород. 7 декабря состоялась передача статуса Грозному, который станет культурной столицей в 2025 году», — сообщает ТАСС.

В финал конкурса прошли агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время награждения пообещал удивить культурными мероприятиями, «добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим».

Всего в конкурсе участвовало 26 городов, в том числе Сургут. Первый этап закончился 1 декабря. Представители городов провели презентацию в московском «Цифровом деловом пространстве».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Омск победил в федеральном конкурсе на звание «Культурная столица 2026 года». В номинации «Народное голосование» победил Владимир. «Омск стал обладателем звания „Культурная столица 2026 года“. Действующим в 2024 году обладателем звания является Нижний Новгород. 7 декабря состоялась передача статуса Грозному, который станет культурной столицей в 2025 году», — сообщает ТАСС. В финал конкурса прошли агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время награждения пообещал удивить культурными мероприятиями, «добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим». Всего в конкурсе участвовало 26 городов, в том числе Сургут. Первый этап закончился 1 декабря. Представители городов провели презентацию в московском «Цифровом деловом пространстве».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...