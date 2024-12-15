Омск признали «Культурной столицей 2026 года» России

Омск победил в федеральном конкурсе на звание «Культурная столица 2026 года». В номинации «Народное голосование» победил Владимир.
«Омск стал обладателем звания „Культурная столица 2026 года“. Действующим в 2024 году обладателем звания является Нижний Новгород. 7 декабря состоялась передача статуса Грозному, который станет культурной столицей в 2025 году», — сообщает ТАСС.
В финал конкурса прошли агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время награждения пообещал удивить культурными мероприятиями, «добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим».
Всего в конкурсе участвовало 26 городов, в том числе Сургут. Первый этап закончился 1 декабря. Представители городов провели презентацию в московском «Цифровом деловом пространстве».
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