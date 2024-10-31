31 октября 2024

Сургут стал претендентом на звание культурной столицы России

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут попал в число 26 городов-претендентов на звание культурной столицы в 2026 году
Сургут попал в число 26 городов-претендентов на звание культурной столицы в 2026 году Фото:

Сургут (ХМАО) стал одним из претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году. На первом этапе конкурса города-участники отбираются голосованием жителей, сообщили в правительстве округа.

«Сургут на пути к званию „Культурная столица — 2026“. На портале „Госуслуги“ идет народное голосование, где каждый россиянин может выбрать город, который станет новым центром культуры и туризма», — рассказали в telegram-канале югорского правительства.

Всего в конкурсе участвует 26 городов. Первый этап закончится 1 декабря, тогда же определятся участники второго этапа. Представители городов, прошедших голосование, будут презентовать свои населенные пункты в московском «Цифровом деловом пространстве» уже 15 декабря. 

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Сургут (ХМАО) стал одним из претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году. На первом этапе конкурса города-участники отбираются голосованием жителей, сообщили в правительстве округа. «Сургут на пути к званию „Культурная столица — 2026“. На портале „Госуслуги“ идет народное голосование, где каждый россиянин может выбрать город, который станет новым центром культуры и туризма», — рассказали в telegram-канале югорского правительства. Всего в конкурсе участвует 26 городов. Первый этап закончится 1 декабря, тогда же определятся участники второго этапа. Представители городов, прошедших голосование, будут презентовать свои населенные пункты в московском «Цифровом деловом пространстве» уже 15 декабря. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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