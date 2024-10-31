Сургут стал претендентом на звание культурной столицы России

Сургут (ХМАО) стал одним из претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году. На первом этапе конкурса города-участники отбираются голосованием жителей, сообщили в правительстве округа.
«Сургут на пути к званию „Культурная столица — 2026“. На портале „Госуслуги“ идет народное голосование, где каждый россиянин может выбрать город, который станет новым центром культуры и туризма», — рассказали в telegram-канале югорского правительства.
Всего в конкурсе участвует 26 городов. Первый этап закончится 1 декабря, тогда же определятся участники второго этапа. Представители городов, прошедших голосование, будут презентовать свои населенные пункты в московском «Цифровом деловом пространстве» уже 15 декабря.
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