15 декабря 2024
14 декабря 2024

Мать умершего после похода к стоматологу парня из ХМАО обратилась к Бастрыкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать погибшего обратилась к Бастрыкину из-за опасений, что виновные смогут избежать ответственности
Мать погибшего обратилась к Бастрыкину из-за опасений, что виновные смогут избежать ответственности Фото:

Мать умершего после похода к стоматологу парня из ХМАО обратилась за помощью к главе СУ СКР Александру Бастрыкину, так как опасается, что виновные смогут избежать наказания. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. 

«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ обратилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств некачественного оказания стоматологических услуг ее сыну в одной из больниц в городе Нижневартовске, что привело к его смерти. Заявительница высказывает опасение, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности, а также указывает на затяжной характер расследования», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Уголовное дело сейчас расследуется в следственном управлении Югры. Бастрыкин поручил главе СКР ХМАО Михаилу Мокшине представить доклад о том, проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Поручение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Бастрыкин уже несколько раз поручал представить доклад о ходе уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что он потребовал ускорить процесс расследования у югорских следователей. 

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Мать умершего после похода к стоматологу парня из ХМАО обратилась за помощью к главе СУ СКР Александру Бастрыкину, так как опасается, что виновные смогут избежать наказания. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.  «В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ обратилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств некачественного оказания стоматологических услуг ее сыну в одной из больниц в городе Нижневартовске, что привело к его смерти. Заявительница высказывает опасение, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности, а также указывает на затяжной характер расследования», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Уголовное дело сейчас расследуется в следственном управлении Югры. Бастрыкин поручил главе СКР ХМАО Михаилу Мокшине представить доклад о том, проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Поручение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.  Бастрыкин уже несколько раз поручал представить доклад о ходе уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что он потребовал ускорить процесс расследования у югорских следователей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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