Мать умершего после похода к стоматологу парня из ХМАО обратилась к Бастрыкину

Мать умершего после похода к стоматологу парня из ХМАО обратилась за помощью к главе СУ СКР Александру Бастрыкину, так как опасается, что виновные смогут избежать наказания. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.
«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ обратилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств некачественного оказания стоматологических услуг ее сыну в одной из больниц в городе Нижневартовске, что привело к его смерти. Заявительница высказывает опасение, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности, а также указывает на затяжной характер расследования», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Уголовное дело сейчас расследуется в следственном управлении Югры. Бастрыкин поручил главе СКР ХМАО Михаилу Мокшине представить доклад о том, проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Поручение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Бастрыкин уже несколько раз поручал представить доклад о ходе уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что он потребовал ускорить процесс расследования у югорских следователей.
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