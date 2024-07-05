05 июля 2024

Бастрыкин займется делом парня из ХМАО, умершего после похода к стоматологу

© Служба новостей «URA.RU»
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Парню стало плохо после того, как врач удалил ему зуб
Парню стало плохо после того, как врач удалил ему зуб Фото:

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил ускорить судебную экспертизу и завершить расследования дела парня, погибшего после приема стоматолога. С просьбой к главе ведомства обратилась мать пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК России дал ряд поручений в связи с обращением жительницы Нижневартовска о несогласии с ходом расследования уголовного дела о смерти ее сына. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину и руководству ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования соответственно, о чем представить доклады», — передает telegram-канал ведомства.

В августе 2021 года пострадавший обратился в стоматологическую клинику, где врач удалил ему зуб. Однако в последующем состояние пациента ухудшилось. Он был госпитализирован и в сентябре того же года скончался. Заявительница отмечает, что срок проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы затягивается.

Ранее этот инцидент широко освещался и обсуждался в социальных сетях. Бастрыкин поручал представить по нему доклад. В СУ СК России по ХМАО расследуется уголовное дело, в ходе которого назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

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Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил ускорить судебную экспертизу и завершить расследования дела парня, погибшего после приема стоматолога. С просьбой к главе ведомства обратилась мать пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Председатель СК России дал ряд поручений в связи с обращением жительницы Нижневартовска о несогласии с ходом расследования уголовного дела о смерти ее сына. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину и руководству ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования соответственно, о чем представить доклады», — передает telegram-канал ведомства. В августе 2021 года пострадавший обратился в стоматологическую клинику, где врач удалил ему зуб. Однако в последующем состояние пациента ухудшилось. Он был госпитализирован и в сентябре того же года скончался. Заявительница отмечает, что срок проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы затягивается. Ранее этот инцидент широко освещался и обсуждался в социальных сетях. Бастрыкин поручал представить по нему доклад. В СУ СК России по ХМАО расследуется уголовное дело, в ходе которого назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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