Поезд насмерть сбил свердловчанина. Фото

16 декабря 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Машинист совершил экстренное торможение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 1958-м километре перегона Аксариха — Камышлов Свердловской железной дороги поезд снес мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — пояснили в ведомстве. Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 1958-м километре перегона Аксариха — Камышлов Свердловской железной дороги поезд снес мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — пояснили в ведомстве. Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.