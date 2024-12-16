Поезд насмерть сбил свердловчанина. Фото

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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, электропоезд, поезд ржд
Машинист совершил экстренное торможение (архивное фото) Фото:

На 1958-м километре перегона Аксариха — Камышлов Свердловской железной дороги поезд снес мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — пояснили в ведомстве.

Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

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На 1958-м километре перегона Аксариха — Камышлов Свердловской железной дороги поезд снес мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — пояснили в ведомстве. Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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