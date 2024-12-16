На 1958-м километре перегона Аксариха — Камышлов Свердловской железной дороги поезд снес мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — пояснили в ведомстве.
Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.
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