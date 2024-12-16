Асад честно ответил, когда сбежал из Сирии

Асад покинул Сирию вечером 8 декабря
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Асад покинул Сирию вечером 8 декабря
Асад покинул Сирию вечером 8 декабря Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад провел ночь в Дамаске до раннего утра 8 декабря, покинув страну лишь вечером того же дня. Такую информацию сообщил сам Асад.

«Я оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря», — заявил Асад в своих соцсетях. Он также уточнил, что покинул страну только вечером того же дня.

Асад заявил, что его эвакуации в Россию предшествовали коллапс армии и паралич государственных институтов. В своем обращении он отметил, что оставаться президентом после захвата власти террористами бессмысленно.

В ночь на 8 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) захватили Дамаск, а Башар Асад покинул страну, обманув своих сторонников: после завершения рабочего дня лидер страны сообщил о намерении вернуться домой, но вместо этого направился в аэропорт.

За несколько часов до бегства он заверял военных в поддержке России и собрался подготовить обращение, однако его медиа-консультант не нашла его дома. Асад с семьей нашел убежище в России благодаря помощи российских спецслужб, которые убедили его в поражении и предложили безопасный путь для отъезда, передает «Ридус».

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Покинувший пост президента Сирии Башар Асад провел ночь в Дамаске до раннего утра 8 декабря, покинув страну лишь вечером того же дня. Такую информацию сообщил сам Асад. «Я оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря», — заявил Асад в своих соцсетях. Он также уточнил, что покинул страну только вечером того же дня. Асад заявил, что его эвакуации в Россию предшествовали коллапс армии и паралич государственных институтов. В своем обращении он отметил, что оставаться президентом после захвата власти террористами бессмысленно. В ночь на 8 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) захватили Дамаск, а Башар Асад покинул страну, обманув своих сторонников: после завершения рабочего дня лидер страны сообщил о намерении вернуться домой, но вместо этого направился в аэропорт. За несколько часов до бегства он заверял военных в поддержке России и собрался подготовить обращение, однако его медиа-консультант не нашла его дома. Асад с семьей нашел убежище в России благодаря помощи российских спецслужб, которые убедили его в поражении и предложили безопасный путь для отъезда, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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