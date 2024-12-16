Асад честно ответил, когда сбежал из Сирии

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад провел ночь в Дамаске до раннего утра 8 декабря, покинув страну лишь вечером того же дня. Такую информацию сообщил сам Асад.
«Я оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря», — заявил Асад в своих соцсетях. Он также уточнил, что покинул страну только вечером того же дня.
Асад заявил, что его эвакуации в Россию предшествовали коллапс армии и паралич государственных институтов. В своем обращении он отметил, что оставаться президентом после захвата власти террористами бессмысленно.
В ночь на 8 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) захватили Дамаск, а Башар Асад покинул страну, обманув своих сторонников: после завершения рабочего дня лидер страны сообщил о намерении вернуться домой, но вместо этого направился в аэропорт.
За несколько часов до бегства он заверял военных в поддержке России и собрался подготовить обращение, однако его медиа-консультант не нашла его дома. Асад с семьей нашел убежище в России благодаря помощи российских спецслужб, которые убедили его в поражении и предложили безопасный путь для отъезда, передает «Ридус».
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