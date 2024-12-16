Стало известно, кто заменит Хинштейна в Госдуме

В ГД внесен документ о назначении Боярского главой комитета по информполитике
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Боярский возглавит комитет по информполитике
Боярский возглавит комитет по информполитике Фото:

В Госдуму внесен проект постановления о назначении сына актера Михаила Боярского Сергея на должность главы комитета по информационной политике. Ранее этот пост занимал действующий врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 17 декабря.

Ранее Боярский был первым зампредом этого комитета. Сергей родом из Санкт-Петербурга, в 2012 году работал советником губернатора, затем возглавил телеканал «Санкт-Петербург». Он был избран в Госдуму от «Единой России» в 2016 и 2021 годах, занимал посты зампреда и первого зампреда комитета с 2018 года.

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В Госдуму внесен проект постановления о назначении сына актера Михаила Боярского Сергея на должность главы комитета по информационной политике. Ранее этот пост занимал действующий врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 17 декабря. Ранее Боярский был первым зампредом этого комитета. Сергей родом из Санкт-Петербурга, в 2012 году работал советником губернатора, затем возглавил телеканал «Санкт-Петербург». Он был избран в Госдуму от «Единой России» в 2016 и 2021 годах, занимал посты зампреда и первого зампреда комитета с 2018 года.
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