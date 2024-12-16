16 декабря 2024

Ural Mash: врачи борются за жизнь пермячки, выброшенной из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая в опасности, но еще жива
Пострадавшая в опасности, но еще жива Фото:

За жизнь девушки, которую приятель выбросил из окна многоэтажного дома в Перми, сейчас сражаются врачи. Об этом рассказали очевидцы.

«Злоумышленнику 16 лет, он употреблял (запрещенные вещества — прим. URA.RU). Девушка жива — за ее жизнь борются врачи», — цитирует свои источники telegram-канал Ural Mash.

Парень выкинул 14-летнюю подругу из окна дома вечером 16 декабря. Позже его самого нашли на земле у многоэтажки. По словам соседей, пара состояла в отношениях. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минздраве.

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За жизнь девушки, которую приятель выбросил из окна многоэтажного дома в Перми, сейчас сражаются врачи. Об этом рассказали очевидцы. «Злоумышленнику 16 лет, он употреблял (запрещенные вещества — прим. URA.RU). Девушка жива — за ее жизнь борются врачи», — цитирует свои источники telegram-канал Ural Mash. Парень выкинул 14-летнюю подругу из окна дома вечером 16 декабря. Позже его самого нашли на земле у многоэтажки. По словам соседей, пара состояла в отношениях. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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