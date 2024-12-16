Ural Mash: врачи борются за жизнь пермячки, выброшенной из окна многоэтажки

Пострадавшая в опасности, но еще жива
За жизнь девушки, которую приятель выбросил из окна многоэтажного дома в Перми, сейчас сражаются врачи. Об этом рассказали очевидцы.
«Злоумышленнику 16 лет, он употреблял (запрещенные вещества — прим. URA.RU). Девушка жива — за ее жизнь борются врачи», — цитирует свои источники telegram-канал Ural Mash.
Парень выкинул 14-летнюю подругу из окна дома вечером 16 декабря. Позже его самого нашли на земле у многоэтажки. По словам соседей, пара состояла в отношениях. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минздраве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!