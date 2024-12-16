16 декабря 2024

В Курганской области отмечен штормовой ветер

В Курганской области штормовой ветер достигал 21 м/сек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорость ветра достигала 21 метра в секунду
Скорость ветра достигала 21 метра в секунду Фото:

Ночью 17 декабря в Курганской области зафиксированы штормовые порывы ветра. В трех населенных пунктах скорость ветра достигала 21 метра в секунду. Такие данные приводит Гидрометцентр России на своём сайте.

«В 2 часа в селе Половинное и Шумихе максимальные порывы 21 м/сек. В 5 часов в селе Звериноголовское порывы 21 м/сек», — сказано на сайте.

Согласно шкале Бофорта, которая опубликована на сайте Гидрометцентра России, ветер 21 м/сек называется штормовым. При такой скорости возможны небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 17 декабря прогнозируется неблагоприятное явление: метели, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/сек. Такой прогноз представлен на сайте Курганского ЦГМС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 17 декабря в Курганской области зафиксированы штормовые порывы ветра. В трех населенных пунктах скорость ветра достигала 21 метра в секунду. Такие данные приводит Гидрометцентр России на своём сайте. «В 2 часа в селе Половинное и Шумихе максимальные порывы 21 м/сек. В 5 часов в селе Звериноголовское порывы 21 м/сек», — сказано на сайте. Согласно шкале Бофорта, которая опубликована на сайте Гидрометцентра России, ветер 21 м/сек называется штормовым. При такой скорости возможны небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 17 декабря прогнозируется неблагоприятное явление: метели, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/сек. Такой прогноз представлен на сайте Курганского ЦГМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...