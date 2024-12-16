В Курганской области отмечен штормовой ветер

Ночью 17 декабря в Курганской области зафиксированы штормовые порывы ветра. В трех населенных пунктах скорость ветра достигала 21 метра в секунду. Такие данные приводит Гидрометцентр России на своём сайте.
«В 2 часа в селе Половинное и Шумихе максимальные порывы 21 м/сек. В 5 часов в селе Звериноголовское порывы 21 м/сек», — сказано на сайте.
Согласно шкале Бофорта, которая опубликована на сайте Гидрометцентра России, ветер 21 м/сек называется штормовым. При такой скорости возможны небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 17 декабря прогнозируется неблагоприятное явление: метели, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/сек. Такой прогноз представлен на сайте Курганского ЦГМС.
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