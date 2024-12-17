«Приложил подорожник»: Филиппа Киркорова покусала выдра

Народного артиста России Филиппа Киркорова укусила выдра на сьемках фильма «Братья», где он сыграл одну и главных ролей. Об этом рассказал сам певец на премьере картины.
«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», — заявил Киркоров в разговоре с Super.ru.
Кроме того, во время съемок из-за жары певец потерял сознание. Его коллега по съемочной площадке, исполнитель одной из ведущих ролей, комик Денис Дорохов принял активное участие в оказании первой помощи, выполнив искусственное дыхание. Киркоров добавил, что все эти происшествия зафиксированы камерой и вошли в фильм.
Ранее Дорохов рассказал, что во время сьемок фильма «Братья» Киркоров купался в холодной горной реке, восходил на вершину, несмотря на свой возраст. По словам комика, в сценах, где требовалась работа на краю утеса, привлекались каскадеры. Однако там, где использовались крупные планы, актеры выполняли всю работу самостоятельно, передает RT.
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