«Приложил подорожник»: Филиппа Киркорова покусала выдра

Киркоров: меня укусила выдра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киркоров потерял сознание на сьемках фильма «Братья» из-за жары
Киркоров потерял сознание на сьемках фильма «Братья» из-за жары Фото:

Народного артиста России Филиппа Киркорова укусила выдра на сьемках фильма «Братья», где он сыграл одну и главных ролей. Об этом рассказал сам певец на премьере картины.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», — заявил Киркоров в разговоре с Super.ru.

Кроме того, во время съемок из-за жары певец потерял сознание. Его коллега по съемочной площадке, исполнитель одной из ведущих ролей, комик Денис Дорохов принял активное участие в оказании первой помощи, выполнив искусственное дыхание. Киркоров добавил, что все эти происшествия зафиксированы камерой и вошли в фильм.

Ранее Дорохов рассказал, что во время сьемок фильма «Братья» Киркоров купался в холодной горной реке, восходил на вершину, несмотря на свой возраст. По словам комика, в сценах, где требовалась работа на краю утеса, привлекались каскадеры. Однако там, где использовались крупные планы, актеры выполняли всю работу самостоятельно, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народного артиста России Филиппа Киркорова укусила выдра на сьемках фильма «Братья», где он сыграл одну и главных ролей. Об этом рассказал сам певец на премьере картины. «Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», — заявил Киркоров в разговоре с Super.ru. Кроме того, во время съемок из-за жары певец потерял сознание. Его коллега по съемочной площадке, исполнитель одной из ведущих ролей, комик Денис Дорохов принял активное участие в оказании первой помощи, выполнив искусственное дыхание. Киркоров добавил, что все эти происшествия зафиксированы камерой и вошли в фильм. Ранее Дорохов рассказал, что во время сьемок фильма «Братья» Киркоров купался в холодной горной реке, восходил на вершину, несмотря на свой возраст. По словам комика, в сценах, где требовалась работа на краю утеса, привлекались каскадеры. Однако там, где использовались крупные планы, актеры выполняли всю работу самостоятельно, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...