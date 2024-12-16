16 декабря 2024

Бабушка пермячки, выброшенной из окна высотки, рассказала о напавшем на нее парне

Парень и девушка, которую он выбросил из окна в Гамово, недавно расстались
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия разыгралась в одной из высоток Гамово
Трагедия разыгралась в одной из высоток Гамово Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Молодой пермяк, который в Гамово выбросил из окна девушку, жил один. Он не употреблял ни наркотиков, ни алкоголя. Об этом URA.RU рассказала бабушка пострадавшей. По ее словам, молодые люди были в хороших романтических отношениях, но недавно расстались.

«Он нормальный парень, он умный. Очень красиво говорил, манипулировал ей. Но когда у него крыша-то поехала? Не понимаю. Он ни наркотиков, ни алкоголя не употреблял. Он в гости приходил, я всегда его кормила, потому что у него ни мамы, ни папы нет. Он один живет. Папа у него наркоман, мать не знаю где», — рассказала женщина. По словам родственницы, об отношениях внучки со старшим парнем она знала. Недавно молодые люди решили расстаться. При этом скандалов не было, утверждает бабушка пострадавшей.

Как ранее рассказывало URA.RU ночью 16 декабря в Гамово 17-летний пермяк нанес девушке несколько ударов, а затем выбросил из окна. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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Молодой пермяк, который в Гамово выбросил из окна девушку, жил один. Он не употреблял ни наркотиков, ни алкоголя. Об этом URA.RU рассказала бабушка пострадавшей. По ее словам, молодые люди были в хороших романтических отношениях, но недавно расстались. «Он нормальный парень, он умный. Очень красиво говорил, манипулировал ей. Но когда у него крыша-то поехала? Не понимаю. Он ни наркотиков, ни алкоголя не употреблял. Он в гости приходил, я всегда его кормила, потому что у него ни мамы, ни папы нет. Он один живет. Папа у него наркоман, мать не знаю где», — рассказала женщина. По словам родственницы, об отношениях внучки со старшим парнем она знала. Недавно молодые люди решили расстаться. При этом скандалов не было, утверждает бабушка пострадавшей. Как ранее рассказывало URA.RU ночью 16 декабря в Гамово 17-летний пермяк нанес девушке несколько ударов, а затем выбросил из окна. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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