Пьяный тюменец перерезал горло спящему другу

Житель Тюмени (Тюменская область) во время пьянки поссорился с другом, дождался, пока он уснет и перерезал ему горло ножом. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК.
«Во время употребления спиртных напитков между подсудимым и его знакомым произошел очередной конфликт, переросший в драку, в ходе которой потерпевший несколько раз ударил фигуранта по лицу, после чего ушел спать. 30-летний подсудимый, увидев спящего мужчину, решил отомстить обидчику. Вооружившись ножом, он ударил им потерпевшего не менее двух раз в область горла. От полученных ножевых ранений мужчина скончался», — указано в сообщении Следственного комитета по Тюменской области.
Там добавили, что инцидент произошел вечером 12 августа в одном из домов по ул. Любимая. Тюменца, напавшего с ножом на друга, признали виновным в убийстве. Он был приговорен к восьми годам, шести месяцам колонии. Кроме этого, осужденный должен выплатить отцу убитого им мужчины 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее URA.RU писало о том, что жительница д. Падерина Тюменского района на спор убила спящего человека. Она проникла в его дом посреди ночи и воткнула нож в область грудной клетки.
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