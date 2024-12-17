Baza: в Москве неизвестный сообщил о бомбе в машине Картаполова

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Неизвестный сообщил о бомбе в машине Картаполова, сообщает telegram-канал Baza
Неизвестный сообщил о бомбе в машине Картаполова, сообщает telegram-канал Baza Фото:

В Москве неизвестный сообщил о бомбе на машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. По информации telegram-канала Baza, на данный момент происходит операция по проверке автомобиля. 

«Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что его завербовали взорвать машину Картаполова», — сообщает telegram-канал. Звонивший в экстренные службы человек объяснил, что его принудили к установке взрывного устройства, но он решил предотвратить трагедию, предупредив о бомбе.

На данный момент место, где припаркован автомобиль Картаполова в Ружейном переулке, оцеплено. На месте происшествия работают взрывотехники, а также присутствуют сотрудники Росгвардии и полиции. Они проводят все необходимые проверки, чтобы обеспечить безопасность.

Сам Картаполов заявил, что с ним все в порядке. «Не дождутся!» — сказал председатель в разговоре с журналистом Александром Юнашевым. 

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В Москве неизвестный сообщил о бомбе на машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. По информации telegram-канала Baza, на данный момент происходит операция по проверке автомобиля.  «Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что его завербовали взорвать машину Картаполова», — сообщает telegram-канал. Звонивший в экстренные службы человек объяснил, что его принудили к установке взрывного устройства, но он решил предотвратить трагедию, предупредив о бомбе. На данный момент место, где припаркован автомобиль Картаполова в Ружейном переулке, оцеплено. На месте происшествия работают взрывотехники, а также присутствуют сотрудники Росгвардии и полиции. Они проводят все необходимые проверки, чтобы обеспечить безопасность. Сам Картаполов заявил, что с ним все в порядке. «Не дождутся!» — сказал председатель в разговоре с журналистом Александром Юнашевым. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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