Baza: в Москве неизвестный сообщил о бомбе в машине Картаполова

В Москве неизвестный сообщил о бомбе на машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. По информации telegram-канала Baza, на данный момент происходит операция по проверке автомобиля.
«Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что его завербовали взорвать машину Картаполова», — сообщает telegram-канал. Звонивший в экстренные службы человек объяснил, что его принудили к установке взрывного устройства, но он решил предотвратить трагедию, предупредив о бомбе.
На данный момент место, где припаркован автомобиль Картаполова в Ружейном переулке, оцеплено. На месте происшествия работают взрывотехники, а также присутствуют сотрудники Росгвардии и полиции. Они проводят все необходимые проверки, чтобы обеспечить безопасность.
Сам Картаполов заявил, что с ним все в порядке. «Не дождутся!» — сказал председатель в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
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