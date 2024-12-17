Бюджетные деньги на полеты из Перми в Минск получит компания «Икар»

Авиакомпания «Икар» победила в конкурсе на получение субсидии из бюджета Пермского края. Перевозчик будет летать по маршруту Пермь — Минск — Пермь.
«По итогам отбора авиаперевозчиков по маршруту Пермь — Минск — Пермь компания „Икар“ стала победителем. Субсидии на выполнение рейсов составят 64,4 млн рублей, что позволит поддерживать доступность международного сообщения между Пермью и Минском», — сообщает министерство транспорта Пермского каря в Telegram.
В сентябре пермские власти продлили поддержку рейсов в столицу Беларуси до 2027 года. В декабре был объявлен конкурс по выбору перевозчика. Ближайшая летная программа рассчитана со 2 апреля по 31 декабря 2025 года. В неделю будет два парных рейса из Перми в Минск и обратно. Всего за год перевозчику необходимо будет совершить 60 парных рейсов.
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