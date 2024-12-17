СБУ завела дело на Кириллова за день до его гибели: новые подробности убийства генерала в Москве

В одном из дворов на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря произошел взрыв, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Позже стало известно, что накануне Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении генерала, возбудив уголовное дело. В материале URA.RU приводятся новые подробности убийства Кириллова.
СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова
За день до гибели генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, СБУ завела против него уголовное дело. Об этом было объявлено в официальном telegram-канале ведомства. Киев выдвинул обвинил Кириллова в использовании химического оружия против украинских военнослужащих, что стало основанием для возбуждения дела.
Передача дела в Главное следственное управление СК России
Уголовное дело по факту убийства Кириллова и его помощника было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Такое решение было принято в связи с высокой сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специализированных исследований на федеральном уровне.
Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая обвинения в убийстве, террористическом акте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа в сотрудничестве с Главным управлением криминалистики СК РФ. В ходе осмотра места взрыва были изъяты ключевые предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, включая фрагменты взрывного устройства.
Для уточнения всех обстоятельств происшествия проводятся различные экспертизы, в том числе технические и баллистические. Также организованы допросы свидетелей, которые могут предоставить важную информацию о событиях, предшествующих взрыву, и возможных подозреваемых.
Раскрыта личность погибшего вместе с Кирилловым мужчины
В результате трагического взрыва на Рязанском проспекте в Москве, который унес жизни генерала Игоря Кириллова, также погиб его помощник Илья Поликарпов. По словам его вдовы, Илья был истинным патриотом и глубоко любил свою Родину. Она также подчеркнула его ответственность и порядочность как в работе, так и в личной жизни. У пары остались двое детей в возрасте восьми и девяти лет.
Кроме службы в армии, Илья активно участвовал в гуманитарной деятельности. Он сотрудничал с фондом «Русское наследие», где занимался поддержкой воинских подразделений, обеспечивая их необходимыми средствами и оборудованием для безопасной работы в боевых условиях. В ноябре прошлого года благодаря его усилиям двум подразделениям были переданы
«Делимобиль» будет помогать в расследовании
Компания «Делимобиль», чья машина каршеринга была замечена рядом с местом происшествия, заявила о своей готовности сотрудничать с СК. Руководитель отдела по связям с общественностью «Делимобиля» Андрей Петров подтвердил, что компания готова предоставить всю необходимую информацию и оказать помощь в расследовании. Полиция уже провела обыск автомобиля.
Реакция политиков на смерть Кириллова
Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выразил мнение, что информация, представленная генералом Игорем Кирилловым, вызывала серьезное беспокойство у определенных лиц. В своем telegram-канале он написал, что доказательства, представленные генералом, были «слишком болезненными и угрожающими для кого-то».
Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что все виновные в гибели генерала должны понести заслуженное наказание. Он описал Кириллова как профессионального военного и патриота России, который внес значительный вклад в повышение эффективности войск РХБЗ и обеспечение безопасности страны. Володин также обвинил киевский режим в терроризме, называя его «террористическим государством с нелегитимным президентом-нацистом».
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий также выразил свои соболезнования родным и близким Кириллова и Поликарпова. Он отметил высокий профессионализм Кириллова и его значительный вклад в изучение химических и биологических угроз. Слуцкий подчеркнул, что генерал активно занимался изучением биолабораторий, созданных США по всему миру, включая Украину.
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