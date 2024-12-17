17 декабря 2024

Витя АК-47 не стал комментировать просьбу школьника отменить концерт в Перми

Рэпер АК-47 не стал отвечать школьнику, требовавшему отменить его концерт
© Служба новостей «URA.RU»
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В графике гастролей концерт Вити АК-47 в Перми запланирован на 22 декабря (архивное фото)
В графике гастролей концерт Вити АК-47 в Перми запланирован на 22 декабря (архивное фото) Фото:

Рэпер Витя АК-47 (Виктор Гостюхин) не захотел комментировать видеообращение 11-летнего активиста, требовавшего отменить концерт в Перми. Об этом сообщил представитель музыканта Антон Петрушенко. 

«Сам Витя АК-47 обращение не видел. Просто без комментариев. Мы не хотим комментировать», — цитирует «Газетa.Ru» Петрушенко.

Накануне telegram-канал Mash опубликовал видеообращение пермского школьника к Вите АК-47. Подросток призвал рэпера не приезжать в Пермь. Концерт АК-47 х TGK (18+) запланирован на 22 декабря. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что концерт Ани Лорак, заявленный на 19 ноября в комплексе имени Сухарева, по техническим причинам отменен. Ранее рок-группа «Алиса» отменила презентацию нового альбома в прикамской столице. Музыканты объяснили свое решение низкими продажами билетов, а сам концерт перенесли на апрель.

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Рэпер Витя АК-47 (Виктор Гостюхин) не захотел комментировать видеообращение 11-летнего активиста, требовавшего отменить концерт в Перми. Об этом сообщил представитель музыканта Антон Петрушенко.  «Сам Витя АК-47 обращение не видел. Просто без комментариев. Мы не хотим комментировать», — цитирует «Газетa.Ru» Петрушенко. Накануне telegram-канал Mash опубликовал видеообращение пермского школьника к Вите АК-47. Подросток призвал рэпера не приезжать в Пермь. Концерт АК-47 х TGK (18+) запланирован на 22 декабря.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что концерт Ани Лорак, заявленный на 19 ноября в комплексе имени Сухарева, по техническим причинам отменен. Ранее рок-группа «Алиса» отменила презентацию нового альбома в прикамской столице. Музыканты объяснили свое решение низкими продажами билетов, а сам концерт перенесли на апрель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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