Витя АК-47 не стал комментировать просьбу школьника отменить концерт в Перми

Рэпер Витя АК-47 (Виктор Гостюхин) не захотел комментировать видеообращение 11-летнего активиста, требовавшего отменить концерт в Перми. Об этом сообщил представитель музыканта Антон Петрушенко.
«Сам Витя АК-47 обращение не видел. Просто без комментариев. Мы не хотим комментировать», — цитирует «Газетa.Ru» Петрушенко.
Накануне telegram-канал Mash опубликовал видеообращение пермского школьника к Вите АК-47. Подросток призвал рэпера не приезжать в Пермь. Концерт АК-47 х TGK (18+) запланирован на 22 декабря.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что концерт Ани Лорак, заявленный на 19 ноября в комплексе имени Сухарева, по техническим причинам отменен. Ранее рок-группа «Алиса» отменила презентацию нового альбома в прикамской столице. Музыканты объяснили свое решение низкими продажами билетов, а сам концерт перенесли на апрель.
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