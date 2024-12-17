В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов: есть версия, что это было покушение

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, двое погибли
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из погибших в результате взрыва - генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Один из погибших в результате взрыва - генерал-лейтенант Игорь Кириллов Фото:

Сегодня, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве во дворе жилого дома произошел взрыв. В результате ЧП погибли двое мужчин, один из которых — генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На место происшествия прибыли экстренные службы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что инцидент мог быть запланирован как покушение. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

В результате взрыва во дворе жилого дома на Рязанском проспекте погибли два человека, сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел вблизи кафе «Плюшки ватрушки». Повреждены окна и двери здания. На место трагедии прибыли экстренные службы.

СК завел уголовное дело

В связи с произошедшим взрывом инициировано уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве в telegram-канале. В настоящее время команда следователей и криминалистов проводит детальный осмотр места происшествия. Параллельно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности, которая может быть причастна к совершению преступления.

Московская прокуратура осуществляет контроль за процессом выяснения деталей происшествия на Рязанском проспекте, передает telegram-канал. Координацию действий органов правопорядка на месте происшествия ведет прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев.

Предварительная версия произошедшего

Shot предполагает, что произошедшее было покушением. Взрывное устройство, вероятно, было закреплено на ручке электросамоката и активировано на расстоянии. Взрыв произошел в момент, когда два мужчины приближались к двери. Электросамокат был оставлен неизвестным у входа в здание за несколько часов до инцидента. Предполагается, что лицо, осуществившее подрыв, или его соучастник могли не находиться в пределах видимости и использовать доступ к камере подъезда, установленной у многих жителей жилого комплекса.

Погибшие

В результате взрыва погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник, сообщает RT. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. 

Согласно свидетельствам очевидцев, трагедия произошла в момент, когда генерал и его помощник покидали здание. Кроме того, в результате инцидента был поврежден служебный автомобиль Кириллова.

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Сегодня, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве во дворе жилого дома произошел взрыв. В результате ЧП погибли двое мужчин, один из которых — генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На место происшествия прибыли экстренные службы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что инцидент мог быть запланирован как покушение. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Что произошло В результате взрыва во дворе жилого дома на Рязанском проспекте погибли два человека, сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел вблизи кафе «Плюшки ватрушки». Повреждены окна и двери здания. На место трагедии прибыли экстренные службы. СК завел уголовное дело В связи с произошедшим взрывом инициировано уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве в telegram-канале. В настоящее время команда следователей и криминалистов проводит детальный осмотр места происшествия. Параллельно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности, которая может быть причастна к совершению преступления. Московская прокуратура осуществляет контроль за процессом выяснения деталей происшествия на Рязанском проспекте, передает telegram-канал. Координацию действий органов правопорядка на месте происшествия ведет прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев. Предварительная версия произошедшего Shot предполагает, что произошедшее было покушением. Взрывное устройство, вероятно, было закреплено на ручке электросамоката и активировано на расстоянии. Взрыв произошел в момент, когда два мужчины приближались к двери. Электросамокат был оставлен неизвестным у входа в здание за несколько часов до инцидента. Предполагается, что лицо, осуществившее подрыв, или его соучастник могли не находиться в пределах видимости и использовать доступ к камере подъезда, установленной у многих жителей жилого комплекса. Погибшие В результате взрыва погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник, сообщает RT. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.  Согласно свидетельствам очевидцев, трагедия произошла в момент, когда генерал и его помощник покидали здание. Кроме того, в результате инцидента был поврежден служебный автомобиль Кириллова.
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