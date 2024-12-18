Сестра рассказала о парне, который сбросил школьницу с балкона в Пермском крае

Подросток, сбросивший школьницу с балкона, сбегал от родителей в детский дом
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В семье часто случались насилие и скандалы
В семье часто случались насилие и скандалы Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Парень, который 16 декабря скинул с балкона свою подругу в селе Гамово (Пермский край), воспитывался в полной семье. Но его родители часто ругались, и однажды он сбежал в детский дом. Об этом рассказала сестра подростка.

«Несколько лет назад он сбежал в дом ребенка. Его продержали там какое-то время, а потом выписали без особых разбирательств. Знаете, что ему сказал руководитель этого дома? Что он должен заботиться о матери. Ребенок — о матери!», — рассказала сестра perm.aif.ru.

Девушка уточнила, что мама у них с братом одна, но отцы разные. Родители употребляли много спиртного, могли устраивать пьянки по ночам, много ругались. Отчим мог избивать мать на глазах у маленького брата. В детстве у парня стали появляться проблемы с концентрацией внимания, но, по словам сестры, он был умным мальчиком. Девушка жила с ними в Гамово до 18 лет, но потом уехала учиться в другой регион.

Ранее стало известно, что подросток столкнул свою подругу с балкона на девятом этаже. Девушка выжила, но получила тяжелые травмы. Парень после этого совершил суицид. Соседи слышали, как молодые люди перед этим ругались. Девушка находится в больнице. 

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Парень, который 16 декабря скинул с балкона свою подругу в селе Гамово (Пермский край), воспитывался в полной семье. Но его родители часто ругались, и однажды он сбежал в детский дом. Об этом рассказала сестра подростка. «Несколько лет назад он сбежал в дом ребенка. Его продержали там какое-то время, а потом выписали без особых разбирательств. Знаете, что ему сказал руководитель этого дома? Что он должен заботиться о матери. Ребенок — о матери!», — рассказала сестра perm.aif.ru. Девушка уточнила, что мама у них с братом одна, но отцы разные. Родители употребляли много спиртного, могли устраивать пьянки по ночам, много ругались. Отчим мог избивать мать на глазах у маленького брата. В детстве у парня стали появляться проблемы с концентрацией внимания, но, по словам сестры, он был умным мальчиком. Девушка жила с ними в Гамово до 18 лет, но потом уехала учиться в другой регион. Ранее стало известно, что подросток столкнул свою подругу с балкона на девятом этаже. Девушка выжила, но получила тяжелые травмы. Парень после этого совершил суицид. Соседи слышали, как молодые люди перед этим ругались. Девушка находится в больнице. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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