Сосед пермского подростка, выкинувшего девушку из окна, рассказал детали трагедии

Житель дома №21 по улице 50 лет Октября в селе Гамово (Пермский край) Макар пытался поговорить с молодым человеком, который устроил расправу над своей подругой. Мужчина, проживающий этажом ниже, слышал, как ругаются соседи. Он поднялся на верхний этаж, но дверь в квартире, где произошла ссора, ему не открыли, передает корреспондент URA.RU слова пермяка.
«Около 20:00 Макар (имя изменено — URA.RU), проживающий этажом ниже, услышал в соседней квартире. Он поднялся наверх, но дверь ему не открыли. При этом молодой человек нецензурной бранью сказал мужчине уйти. Макар вернулся в свою квартиру, начал звонить в полицию. Затем он вышел на лоджию и увидел на лоджии верхнего этажа девушку, которая смотрела на него и кричала „Помогите!“», — рассказал мужчина URA.RU.
После этого, по словам пермяка, девушка упала на асфальт, следом за ней — молодой человек. Макар спустился вниз к девушке, которая подавала признаки жизни и даже проползла несколько метров. Он укрыл ее своей курткой. Юноша лежал рядом без признаков жизни, отметил собеседник URA.RU. Когда приехала скорая, очевидец трагедии и другие жильцы по дому помогали медикам грузить пострадавшую в машину.
URA.RU рассказывало, что инцидент произошел 16 декабря. 17-летний пермяк нанес девушке несколько ударов, а затем выбросил ее из окна. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту произошедшего следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Корреспонденты агентства также пообщались с бабушкой девушки. Она подробно рассказала о своей внучке и парне, с которым она встречалась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!