Пермский хирург рассказал о состоянии школьницы, которую приятель сбросил с балкона

Пермский хирург Булатов: школьница, которую скинули с балкона, будет жить
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку перевели в Краевую детскую клиническую больницу
Девушку перевели в Краевую детскую клиническую больницу Фото:

Врачи дают положительные прогнозы о здоровье пермячки, которую подросток скинул с балкона девятого этажа в селе Гамово. Жизненные функции такие как пульс, температура тела, давление находятся в норме.

«Прогноз для нее благоприятный. Благодаря нашим реаниматологам девочка стабилизировалась, жизненные функции у нее, на данный момент, не страдают. То, что она будет жить — это да», — пишет 59.ru со ссылкой на заведующего травматологическим отделением ГКБ им. М. А. Тверье Сергея Булатова.

Булатов уточнил, что спасать школьницу начали еще в машине скорой помощи: ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Затем в ГКБ им. М. А. Тверье сделали анализы, провели КТ, наложили шины на переломанные кости. Булатов отметил, что операция не потребовалась. После того как состояние школьницы стабилизировали, ее перевели в Краевую детскую клиническую больницу. Сейчас врачи занимаются повреждениями позвоночника.

Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток вытолкнул подругу с балкона девятого этажа. Затем он совершил суицид. Девушка выжила, но сильно травмировалась. В тот вечер соседи слышали, как пара ругалась.

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Врачи дают положительные прогнозы о здоровье пермячки, которую подросток скинул с балкона девятого этажа в селе Гамово. Жизненные функции такие как пульс, температура тела, давление находятся в норме. «Прогноз для нее благоприятный. Благодаря нашим реаниматологам девочка стабилизировалась, жизненные функции у нее, на данный момент, не страдают. То, что она будет жить — это да», — пишет 59.ru со ссылкой на заведующего травматологическим отделением ГКБ им. М. А. Тверье Сергея Булатова. Булатов уточнил, что спасать школьницу начали еще в машине скорой помощи: ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Затем в ГКБ им. М. А. Тверье сделали анализы, провели КТ, наложили шины на переломанные кости. Булатов отметил, что операция не потребовалась. После того как состояние школьницы стабилизировали, ее перевели в Краевую детскую клиническую больницу. Сейчас врачи занимаются повреждениями позвоночника. Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток вытолкнул подругу с балкона девятого этажа. Затем он совершил суицид. Девушка выжила, но сильно травмировалась. В тот вечер соседи слышали, как пара ругалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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