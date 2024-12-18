18 декабря 2024

Пустят только МЧС и скорую: в Кургане перекроют движение через железнодорожный переезд

В Кургане перекроют автомобильное движение через железнодорожный переезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение будет перекрыто в дневное время
Движение будет перекрыто в дневное время Фото:

В Кургане 19 декабря будет перекрыто автомобильное движение через железнодорожный переезд по улице Чехова. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В связи с производством работ по ремонту железнодорожного пути 19 декабря с 12:00 до 15:10 будет закрыто движение всех видов автомобильного транспорта через железнодорожный переезд по улице Чехова. При необходимости будет организован пропуск мобильных средств МЧС и карет скорой помощи», — сообщает горадмистрация.

Работать на переезде будет Курганская дистанция пути СП «ЮУЖД». Для автомобилистов она должна выставить предупреждающие дорожные знаки и аншлаги.

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В Кургане 19 декабря будет перекрыто автомобильное движение через железнодорожный переезд по улице Чехова. Об этом сообщается на сайте мэрии. «В связи с производством работ по ремонту железнодорожного пути 19 декабря с 12:00 до 15:10 будет закрыто движение всех видов автомобильного транспорта через железнодорожный переезд по улице Чехова. При необходимости будет организован пропуск мобильных средств МЧС и карет скорой помощи», — сообщает горадмистрация. Работать на переезде будет Курганская дистанция пути СП «ЮУЖД». Для автомобилистов она должна выставить предупреждающие дорожные знаки и аншлаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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