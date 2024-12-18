Пустят только МЧС и скорую: в Кургане перекроют движение через железнодорожный переезд

В Кургане 19 декабря будет перекрыто автомобильное движение через железнодорожный переезд по улице Чехова. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В связи с производством работ по ремонту железнодорожного пути 19 декабря с 12:00 до 15:10 будет закрыто движение всех видов автомобильного транспорта через железнодорожный переезд по улице Чехова. При необходимости будет организован пропуск мобильных средств МЧС и карет скорой помощи», — сообщает горадмистрация.
Работать на переезде будет Курганская дистанция пути СП «ЮУЖД». Для автомобилистов она должна выставить предупреждающие дорожные знаки и аншлаги.
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