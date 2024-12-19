Работал поваром, мечтал о Европе: что известно о предполагаемом убийце Кириллова

В результате теракта, произошедшего 17 декабря в Москве, погибли начальник войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Им является уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. Подробнее о нем в материале URA.RU.
Кто является подозреваемым по делу об убийстве Кириллова
Задержанный — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов 1995 года рождения. До своего ареста он работал шеф-поваром в московской чайхане. Он активно вел соцсети, отмечая важность близких людей. В статусе у подозреваемого размещена фраза: «Неважно, кто против, важно, кто рядом». По словам Курбанова, он совершил теракт по заданию украинских спецслужб, ему обещали 100 тысяч долларов и убежище в Евросоюзе (ЕС). Известно, что Курбанов мечтал о собственном ресторане в Европе.
Исполнение теракта: подробности
Теракт был тщательно спланирован. Курбанов следил за домом Кириллова, используя арендованный автомобиль с установленной в нем видеокамерой. Видео с камеры транслировалось в режиме реального времени в украинский город Днепр. На электросамокате, стоявшем у входа в здание, из которого выходили Кириллов и Поликарпов, было установлено взрывное устройство мощностью свыше одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
После активации устройства Курбанов скрылся. Задержание подозреваемого произошло в деревне Черное, Московской области. Следствие предполагает, что куратором Курбанова являлся сотрудник СБУ с позывным Морбиус, известный своими связями с другими подозреваемыми в различных диверсионных актах.
Как отреагировали власти
Гибель генерала Кириллова вызвала широкий общественный резонанс. Многие осудили теракт и выразили обеспокоенность в связи с участием мигрантов в подобных преступлениях. Прозвучали призывы к пересмотру миграционной политики России. Власти подтвердили причастность украинских спецслужб к организации теракта и выразили решимость привлечь виновных к ответственности. Официальные представители США и НАТО отрицают свою причастность к произошедшему. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Кириллов препятствовал манипуляциям Запада в сфере химического оружия.
Следствие и возможные наказания
Следствие активно расследует дело, устанавливая всех причастных к организации и исполнению теракта. Курбанов полностью признал свою вину. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Следствие также устанавливает, как Курбанов попал в Россию, и легально ли он находился на территории страны. Расследование также направлено на выявление других участников теракта, в том числе кураторов из украинских спецслужб. Им также грозит пожизненное лишение свободы.
Связан ли подозреваемый с Украиной
Следствие установило, что Ахмад Курбанов поддерживал активные контакты с гражданами Украины, проживающими в Днепре и Кривом Роге. В частности, среди его друзей был диджей с Украины.
Как ведется расследование
Расследование проводилось с высокой оперативностью, с использованием данных о телефонном биллинге и записей камер видеонаблюдения. Это дало возможность оперативно выяснить местонахождение Курбанова и проследить его маршрут передвижения.
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