Многодетная сургутянка пожаловалась Путину на несправедливый отказ от пособий

Мать пятерых детей из Сургута (ХМАО) Алла Шенкао дозвонилась на прямую линию президента России Владимира Путина. Один из детей — инвалид. Женщина пожаловалась, что ей отказывают в пособии из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум иногда всего на 7е рублей. Она поинтересовалась, является ли пособие на ребенка-инвалида доходом.
«Подаю на пособие — отказ из за превышения прожиточного миниммума. Пенсия по инвалидности ребенка — является ли тем доходом? Почему учитывается доход за предыдущий год. И такой момент — супруг получает зарплату, и когда учитывают полный доход, высчитывают из суммы до вычета налогов», — поделилась сургутянка.
Путин пообещал разобраться в ситуации. «Решение принято — мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Посмотрим, как это будет работать», — сообщил президент.
Глава государства надеется, что это позволит компенсировать потери от недополученного пособия. Кроме того, президент поздравил Анну с тем, что у нее пятеро детей.
URA.RU ведет текстовую трансляцию прямой линии президента России. Посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».
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