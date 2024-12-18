18 декабря 2024

Многодетная сургутянка пожаловалась Путину на несправедливый отказ от пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в несправедливом отказе в назначении пособий многодетным матерям
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в несправедливом отказе в назначении пособий многодетным матерям Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Мать пятерых детей из Сургута (ХМАО) Алла Шенкао дозвонилась на прямую линию президента России Владимира Путина. Один из детей — инвалид. Женщина пожаловалась, что ей отказывают в пособии из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум иногда всего на 7е рублей. Она поинтересовалась, является ли пособие на ребенка-инвалида доходом.

«Подаю на пособие — отказ из за превышения прожиточного миниммума. Пенсия по инвалидности ребенка — является ли тем доходом? Почему учитывается доход за предыдущий год. И такой момент — супруг получает зарплату, и когда учитывают полный доход, высчитывают из суммы до вычета налогов», — поделилась сургутянка.

Путин пообещал разобраться в ситуации. «Решение принято — мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Посмотрим, как это будет работать», — сообщил президент.

Глава государства надеется, что это позволит компенсировать потери от недополученного пособия. Кроме того, президент поздравил Анну с тем, что у нее пятеро детей. 

URA.RU ведет текстовую трансляцию прямой линии президента России. Посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».

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Мать пятерых детей из Сургута (ХМАО) Алла Шенкао дозвонилась на прямую линию президента России Владимира Путина. Один из детей — инвалид. Женщина пожаловалась, что ей отказывают в пособии из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум иногда всего на 7е рублей. Она поинтересовалась, является ли пособие на ребенка-инвалида доходом. «Подаю на пособие — отказ из за превышения прожиточного миниммума. Пенсия по инвалидности ребенка — является ли тем доходом? Почему учитывается доход за предыдущий год. И такой момент — супруг получает зарплату, и когда учитывают полный доход, высчитывают из суммы до вычета налогов», — поделилась сургутянка. Путин пообещал разобраться в ситуации. «Решение принято — мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Посмотрим, как это будет работать», — сообщил президент. Глава государства надеется, что это позволит компенсировать потери от недополученного пособия. Кроме того, президент поздравил Анну с тем, что у нее пятеро детей.  URA.RU ведет текстовую трансляцию прямой линии президента России. Посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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