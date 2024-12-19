«Это безобразие»: Путин жестко высказался об ипотеке в РФ

Президент РФ пообещал навести порядок в ипотечных программах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин пообещал сохранить семейную, сельскую и ипотеку для IT-специалистов с низкими ставками
Владимир Путин пообещал сохранить семейную, сельскую и ипотеку для IT-специалистов с низкими ставками Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин обозначил, как в дальнейшем будет складываться ситуация вокруг ипотечных программ в стране. По его словам, текущая ситуация — безобразие. Однако он пообещал навести порядок и продолжить практику введения льготных ипотек для отдельных категорий граждан. 

«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов [по оформлению ипотеки]. Мы с правительством эту проблему обсуждали. <...> Никаких лимитов быть не должно, никаких лимитов не будет. Семейная ипотека под 6% и сельская под 3% — важный инструмент. Люди берут такую [сельскую] ипотеку около 40 лет, переезжают в сельскую местность, семьи заводят, дома строят — эту ипотеку надо сохранить. Это же касается и ипотеки для IT-специалистов. Мы наведем порядок», — пообещал Путин во время общения с россиянами во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин обозначил, как в дальнейшем будет складываться ситуация вокруг ипотечных программ в стране. По его словам, текущая ситуация — безобразие. Однако он пообещал навести порядок и продолжить практику введения льготных ипотек для отдельных категорий граждан.  «Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов [по оформлению ипотеки]. Мы с правительством эту проблему обсуждали. <...> Никаких лимитов быть не должно, никаких лимитов не будет. Семейная ипотека под 6% и сельская под 3% — важный инструмент. Люди берут такую [сельскую] ипотеку около 40 лет, переезжают в сельскую местность, семьи заводят, дома строят — эту ипотеку надо сохранить. Это же касается и ипотеки для IT-специалистов. Мы наведем порядок», — пообещал Путин во время общения с россиянами во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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