«Это безобразие»: Путин жестко высказался об ипотеке в РФ

Президент России Владимир Путин обозначил, как в дальнейшем будет складываться ситуация вокруг ипотечных программ в стране. По его словам, текущая ситуация — безобразие. Однако он пообещал навести порядок и продолжить практику введения льготных ипотек для отдельных категорий граждан.
«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов [по оформлению ипотеки]. Мы с правительством эту проблему обсуждали. <...> Никаких лимитов быть не должно, никаких лимитов не будет. Семейная ипотека под 6% и сельская под 3% — важный инструмент. Люди берут такую [сельскую] ипотеку около 40 лет, переезжают в сельскую местность, семьи заводят, дома строят — эту ипотеку надо сохранить. Это же касается и ипотеки для IT-специалистов. Мы наведем порядок», — пообещал Путин во время общения с россиянами во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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