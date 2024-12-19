Песков объяснил оскорбление Зеленского в адрес Путина эмоциональной перегрузкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил оскорбление главы Украины Владимира Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина эмоциональной перегрузкой. Он заявил, что у украинского лидера в последнее время не получается держать себя в руках.
«К сожалению, у него не получается последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка и неспособность собраться. Отсюда такое хамство», — заявил Песков в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Проблемы в поведении Зеленского также могут быть связаны с давлением, испытываемым им в последнее время, заключил пресс-секретарь.
Ранее Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной без предварительных условий на базе Стамбульских договоренностей. Кроме того, он заявил, что готов к общению только с легитимным представителем Украины, включая Зеленского, чьи полномочия на посту президента истекли еще 20 мая.
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