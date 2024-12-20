ВСУ атаковали Россию десятками беспилотников

Системы ПВО России уничтожили более 30 беспилотников ВСУ
Российские системы ПВО ликвидировали 36 украинских дронов в ночь на 20 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в telegram-канале Минобороны. 16 из них были уничтожены над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью и еще один — над Белгородской.
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