ВСУ атаковали Россию десятками беспилотников

Минобороны: ВС РФ сбили 36 украинских беспилотников за ночь
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Системы ПВО России уничтожили более 30 беспилотников ВСУ Фото:

Российские системы ПВО ликвидировали 36 украинских дронов в ночь на 20 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в telegram-канале Минобороны. 16 из них были уничтожены над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью и еще один — над Белгородской.

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Российские системы ПВО ликвидировали 36 украинских дронов в ночь на 20 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в telegram-канале Минобороны. 16 из них были уничтожены над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью и еще один — над Белгородской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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