Набиуллина попросила Деда Мороза замедлить рост цен

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Эльвира Набиуллина попросила у Деда Мороза оригинальный подарок на Новый год
Эльвира Набиуллина попросила у Деда Мороза оригинальный подарок на Новый год Фото:

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина хочет попросить у Деда Мороза на Новый год замедление роста цен и стабилизации роста российской экономики. Также она уверена, что можно вернуть доверие граждан России к ценовой стабильности в стране.

«Попросила бы у Деда Мороза на Новый год сбалансированного роста экономики и замедления роста цен», — заявила она во время пресс-конференции председателя Банка России. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Также Эльвира Набиуллина добавила, что курс рубля делает более стабильным низкий уровень инфляции. По словам главы ЦБ, после роста цен еще можно вернуть прежнее доверие россиян к ценовой стабильности.

Ранее Центробанк сохранил размер ключевой ставки на уровне 21%. По данным регулятора, это сделано в связи с достижением определенных денежно-кредитных условий. Именно они в ближайшее время помогут снизить уровень инфляции в России. 

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина хочет попросить у Деда Мороза на Новый год замедление роста цен и стабилизации роста российской экономики. Также она уверена, что можно вернуть доверие граждан России к ценовой стабильности в стране. «Попросила бы у Деда Мороза на Новый год сбалансированного роста экономики и замедления роста цен», — заявила она во время пресс-конференции председателя Банка России. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Также Эльвира Набиуллина добавила, что курс рубля делает более стабильным низкий уровень инфляции. По словам главы ЦБ, после роста цен еще можно вернуть прежнее доверие россиян к ценовой стабильности. Ранее Центробанк сохранил размер ключевой ставки на уровне 21%. По данным регулятора, это сделано в связи с достижением определенных денежно-кредитных условий. Именно они в ближайшее время помогут снизить уровень инфляции в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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