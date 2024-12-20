Набиуллина попросила Деда Мороза замедлить рост цен

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина хочет попросить у Деда Мороза на Новый год замедление роста цен и стабилизации роста российской экономики. Также она уверена, что можно вернуть доверие граждан России к ценовой стабильности в стране.
«Попросила бы у Деда Мороза на Новый год сбалансированного роста экономики и замедления роста цен», — заявила она во время пресс-конференции председателя Банка России. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Также Эльвира Набиуллина добавила, что курс рубля делает более стабильным низкий уровень инфляции. По словам главы ЦБ, после роста цен еще можно вернуть прежнее доверие россиян к ценовой стабильности.
Ранее Центробанк сохранил размер ключевой ставки на уровне 21%. По данным регулятора, это сделано в связи с достижением определенных денежно-кредитных условий. Именно они в ближайшее время помогут снизить уровень инфляции в России.
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