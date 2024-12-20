Банк России объяснил сохранение ключевой ставки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за достижения определенных денежно-кредитных условий, которые в ближайшие годы могут снизить уровень инфляции. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.
«С учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — говорится в заявлении регулятора. Отмечается, что подобные условия в 2026 году помогут снизить инфляцию до 4%.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» пожурил Центробанк за рост ключевой ставки. Со ссылкой на экспертов он заявил, что регулятор должен был еще раньше использовать определенные инструменты для сдерживания цен, и они не должны были быть связаны с ключевой ставкой.
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