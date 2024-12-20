Самые опасные породы собак в России: правила для владельцев

В России установлен список потенциально опасных собак. В него входят 12 пород. В беседе c корреспондентом URA.RU кинолог Владимир Уражевский рассказал, о каких породах идет речь, что делать, если такая собака живет у вас дома, и как вести себя рядом с агрессивным животным.
Какие породы вошли в список
Список пород опасных собак установлен правительством РФ в 2019 году. В него вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.
Почему эти породы попали в перечень
В документе уточняется, что собаки этих пород не проходили селекцию и адаптацию на лояльное поведение к человеку, особенности их поведения остаются не до конца изученными и представляют потенциальную опасность. При этом установлено, что большинство перечисленных в списке пород не разводят на территории РФ, поэтому их в стране мало.
Правила для владельцев опасных пород собак
Кинолог Владимир Уражевский отметил, что с появлением списка опасных пород собак установлены ограничения для владельцев — животных нельзя выгуливать без намордника и поводка. Исключение делается лишь для огороженной территории, принадлежащей хозяину потенциально опасной собаки.
Прежде, чем завести собаку указанной породы, нужно проконсультироваться с профессиональными кинологами, пройти курс обучения. По словам Уражевского, это важный фактор, так как агрессивной собаку делает воспитание, а не природа. «Любая порода может быть опасной, если с собакой не заниматься. При этом все собаки, проявляющие агрессию должны быть на поводке, у них должно быть ограниченное пространство. Поэтому за поведение животных, в первую очередь, несут владельцы, в том числе уголовную», — заявил эксперт.
Что может спровоцировать агрессию собаки
Агрессию собаки могут спровоцировать многие факторы, в том числе, замах рукой или предметом, громкие звуки, заявил Владимир Уражевский. Кроме того, обозлиться животное может из-за необходимости самозащиты, страха или психологической травмы. Кинолог уверен, что большое влияние на животное имеет поведение хозяина.
«В каждой породе может проявляться агрессия, но агрессия полностью зависит только от владельца и от процесса взращивания. Да, некоторые породы, например, помеси с волками — не для обычных граждан. Эти собаки боятся резких звуков и от страха могут проявлять агрессию, поэтому лучше, когда ими занимаются кинологи», — считает эксперт.
Как вести себя, если рядом агрессивная собака
Оказавшись рядом с собакой, проявляющей агрессию, лучше обойти ее стороной, считает кинолог. Не стоит бежать от нее или пытаться проявлять агрессию в ответ. По мнению эксперта, собака чувствует, когда человек испытывает страх, и случайное резкое движение может быть воспринято ею как агрессия и сигнал к атаке. Также, по мнению кинолога, не нужно провоцировать на скандал владельца собаки.
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