Якушев объяснил освобождение медиков от уголовной отвественности по 238 статье

Вывод медицинских работников из-под 238 статьи УК, в которой говорится об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», не означает полного освобождения врачей от уголовной отвественности. Такое уточнение сделал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«Как только была принята эта поправка, партийная площадка стала местом, где у нас собираются пациенты. И мы теперь разъясняем всем, что вывод из-под 238 статьи не значит, что врачи полностью освободились от уголовной отвественности. Такую статью, как халатность, никто не отменял», — объяснил Якушев.
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который исключает действие ст. 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» на случаи оказания медицинской помощи. Как отмечал депутат Госдумы Бадма Башанкаев, данная поправка четко показывает, что медицинский работник оказывает медицинскую помощь, а не услугу. При этом он напомнил, что в Уголовном Кодексе есть еще более 10 «медицинских» статей, касающихся ответственности врачей.
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