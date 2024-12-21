Суд заочно арестовал украинку, которая передала взрывчатку для подрыва Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины и агента СБУ Ярославу Хрестину. Ей вменяется передача взрывчатки из Варшавы для осуществления покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщается в судебных материалах.
«Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — говорится в материалах. Они находятся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что Ярослава Хрестина объявлена в международный розыск. Она обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.
По информации ФСБ, отправительницей посылки с взрывчаткой является именно Хрестина. В ходе расследования было зафиксировано, что задержанный гражданин Украины, который также участвовал в сговоре, познакомился с Хрестиной в 2021 году. Еще выяснилось ее сотрудничество с Службой безопасности Украины.
В мае 2023 года по просьбе Хрестиной он фотографировал дом на Коровинском шоссе и припаркованные рядом автомобили за вознаграждение в четыре тысячи рублей. В апреле 2024 года Хрестина попросила его перечислить десять тысяч рублей курьеру Ивану Паскарю, который получил в Литве посылку из Варшавы за перевозку взрывчатки в Москву.
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