Кто такой Василий Прозоров, которого пытались взорвать в Москве в собственном автомобиле

Владельцем взорванного в Москве автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ

12 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год Фото: Министерство обороны Великобритании В Москве на парковке жилого дома на Коровинском шоссе взорвался автомобиль. Его владельцем является экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Начиная с 2014 года, он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ситуации на Украине. URA.RU рассказывает биографию бывшего сотрудника СБУ, кем он работал, когда проживал на Украине и о попытке покушения на него. Биография Прозорова, и кем он работал на Украине Владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который был взорван в Москве, оказался 48-летний экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он родился в Бердянске в 1975 году. Там мужчина работал в Службе безопасности Украины с 1999 по 2018 годы он занимал позицию консультанта-эксперта антитеррористического штаба. В настоящее время Прозоров управляет telegram-каналом UkrLeaks с разоблачительной информацией об Украине. В марте 2020 года Василий Прозоров выдвинул свою версию убийства пророссийского политика и бывшего военного ВСУ, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»). В декабре того же года Прозоров выступил с заявлениями о возможном использовании США территории Украины для тестирования биологического оружия. Бывший сотрудник СБУ утверждает, что имеет информацию о секретных операциях на Украине, в том числе о создании и тестировании биологического оружия со стороны Штатов. В 2022 году Прозоров продолжил свои разоблачения, показав местонахождение тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя. Сотрудничество с российскими спецслужбами С 2014 года Прозоров помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, где Киев боролся с ДНР и ЛНР, объявившими о своей независимости от Украины. Он сам заявлял о добровольном решении сотрудничать с РФ по идеологическим причинам. Предыдущие попытки атаки на Прозорова После переезда в Россию Прозоров был внесен в базу сайта «Миротворец». В 2023 году после пресс-конференции, на которой он критиковал деятельность СБУ, группа диверсантов получила задание убить его. Они подготовили тайник со всем необходимым: три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте и одна граната РГО. Российские спецслужбы задержали подозреваемых и изъяли оружие. Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино на парковке жилого дома на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Его владельцем оказался экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. С 2014 года он передавал спецслужбам России информацию о ходе АТО на востоке Украины. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. В результате этого Прозоров получил травму ноги, его госпитализировали. Позже были опубликованы кадры произошедшего, на которых видно всю мощность произошедшего взрыва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на парковке жилого дома на Коровинском шоссе взорвался автомобиль. Его владельцем является экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Начиная с 2014 года, он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ситуации на Украине. URA.RU рассказывает биографию бывшего сотрудника СБУ, кем он работал, когда проживал на Украине и о попытке покушения на него. Владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который был взорван в Москве, оказался 48-летний экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он родился в Бердянске в 1975 году. Там мужчина работал в Службе безопасности Украины с 1999 по 2018 годы он занимал позицию консультанта-эксперта антитеррористического штаба. В настоящее время Прозоров управляет telegram-каналом UkrLeaks с разоблачительной информацией об Украине. В марте 2020 года Василий Прозоров выдвинул свою версию убийства пророссийского политика и бывшего военного ВСУ, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»). В декабре того же года Прозоров выступил с заявлениями о возможном использовании США территории Украины для тестирования биологического оружия. Бывший сотрудник СБУ утверждает, что имеет информацию о секретных операциях на Украине, в том числе о создании и тестировании биологического оружия со стороны Штатов. В 2022 году Прозоров продолжил свои разоблачения, показав местонахождение тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя. С 2014 года Прозоров помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, где Киев боролся с ДНР и ЛНР, объявившими о своей независимости от Украины. Он сам заявлял о добровольном решении сотрудничать с РФ по идеологическим причинам. После переезда в Россию Прозоров был внесен в базу сайта «Миротворец». В 2023 году после пресс-конференции, на которой он критиковал деятельность СБУ, группа диверсантов получила задание убить его. Они подготовили тайник со всем необходимым: три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте и одна граната РГО. Российские спецслужбы задержали подозреваемых и изъяли оружие. Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино на парковке жилого дома на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Его владельцем оказался экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. С 2014 года он передавал спецслужбам России информацию о ходе АТО на востоке Украины. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. В результате этого Прозоров получил травму ноги, его госпитализировали. Позже были опубликованы кадры произошедшего, на которых видно всю мощность произошедшего взрыва.