Венгрия призвала пересмотреть санкции против России

Венгрия настаивает на необходимости как можно скорее провести всесторонний пересмотр санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Венгрия считает, что санкции против РФ надо как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть», — заявил венгерский политик. Несколько стран Евросоюза поддерживают позицию Венгрии по вопросу пересмотра антироссийских санкций, однако большинство государств-членов не готовы к этому.
Ранее Орбан объявил о намерении ожидать официального вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций в отношении России. По информации Bloomberg, после вступления Трампа в должность премьер-министр Венгрии может рассмотреть вопрос о вето на дальнейшее продление экономических ограничений, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.