Венгрия призвала пересмотреть санкции против России

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Позицию Венгрии поддерживает лишь несколько стран Евросоюза
Позицию Венгрии поддерживает лишь несколько стран Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия настаивает на необходимости как можно скорее провести всесторонний пересмотр санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрия считает, что санкции против РФ надо как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть», — заявил венгерский политик. Несколько стран Евросоюза поддерживают позицию Венгрии по вопросу пересмотра антироссийских санкций, однако большинство государств-членов не готовы к этому.

Ранее Орбан объявил о намерении ожидать официального вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций в отношении России. По информации Bloomberg, после вступления Трампа в должность премьер-министр Венгрии может рассмотреть вопрос о вето на дальнейшее продление экономических ограничений, передает RT.

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Венгрия настаивает на необходимости как можно скорее провести всесторонний пересмотр санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Венгрия считает, что санкции против РФ надо как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть», — заявил венгерский политик. Несколько стран Евросоюза поддерживают позицию Венгрии по вопросу пересмотра антироссийских санкций, однако большинство государств-членов не готовы к этому. Ранее Орбан объявил о намерении ожидать официального вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций в отношении России. По информации Bloomberg, после вступления Трампа в должность премьер-министр Венгрии может рассмотреть вопрос о вето на дальнейшее продление экономических ограничений, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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