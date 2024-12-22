Путин пригрозил Украине большими разрушениями за атаку на Казань

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Путин заявил, что в Казани в скором времени будут восстановлены все разрушенные объекты
Путин заявил, что в Казани в скором времени будут восстановлены все разрушенные объекты Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

После нападения ВСУ на Казань с использованием беспилотных летательных аппаратов Украину ждут ответные меры, которые приведут к значительным разрушениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом, столкнется с многократно большими разрушениями», — заявил Путин во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. Трансляция ведется на канале «Россия 24».

Глава России выразил уверенность в том, что в Казани будут оперативно ликвидированы последствия нападения со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что Россия не только восстановит нанесенный ущерб, но и будет развиваться с еще большей скоростью.

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После нападения ВСУ на Казань с использованием беспилотных летательных аппаратов Украину ждут ответные меры, которые приведут к значительным разрушениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом, столкнется с многократно большими разрушениями», — заявил Путин во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. Трансляция ведется на канале «Россия 24». Глава России выразил уверенность в том, что в Казани будут оперативно ликвидированы последствия нападения со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что Россия не только восстановит нанесенный ущерб, но и будет развиваться с еще большей скоростью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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