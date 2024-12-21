В Екатеринбурге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу кафе «Бургер Кинг». Она толкнула девушку и облила ее пивом, когда не дождалась своего заказа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Их попросили выйти, но они никуда собирались. Женщина облила сотрудницу пивом, и начался скандал. Она толкала ее и оскорбляла», — передает telegram-канал «Безумный Екб».
Очевидец рассказал, что конфликт произошел из-за того, что женщина требовала отдать заказ, который она не оплатила. Также сотрудники сделали паре замечания после того, как они громко кричали и выпивали спиртное в кафе.
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