21 декабря 2024

На Уралмаше пьяная женщина напала на официантку в кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан «Вкус странствий». Пермь, официант, девушка, общепит, официантка, кафе, ресторан
Девушка пыталась спокойно решить конфликт Фото:

В Екатеринбурге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу кафе «Бургер Кинг». Она толкнула девушку и облила ее пивом, когда не дождалась своего заказа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Их попросили выйти, но они никуда собирались. Женщина облила сотрудницу пивом, и начался скандал. Она толкала ее и оскорбляла», — передает telegram-канал «Безумный Екб».

Очевидец рассказал, что конфликт произошел из-за того, что женщина требовала отдать заказ, который она не оплатила. Также сотрудники сделали паре замечания после того, как они громко кричали и выпивали спиртное в кафе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу кафе «Бургер Кинг». Она толкнула девушку и облила ее пивом, когда не дождалась своего заказа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Их попросили выйти, но они никуда собирались. Женщина облила сотрудницу пивом, и начался скандал. Она толкала ее и оскорбляла», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Очевидец рассказал, что конфликт произошел из-за того, что женщина требовала отдать заказ, который она не оплатила. Также сотрудники сделали паре замечания после того, как они громко кричали и выпивали спиртное в кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...