На Уралмаше пьяная женщина напала на официантку в кафе. Видео

22 декабря 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Девушка пыталась спокойно решить конфликт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу кафе «Бургер Кинг». Она толкнула девушку и облила ее пивом, когда не дождалась своего заказа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Их попросили выйти, но они никуда собирались. Женщина облила сотрудницу пивом, и начался скандал. Она толкала ее и оскорбляла», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Очевидец рассказал, что конфликт произошел из-за того, что женщина требовала отдать заказ, который она не оплатила. Также сотрудники сделали паре замечания после того, как они громко кричали и выпивали спиртное в кафе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу кафе «Бургер Кинг». Она толкнула девушку и облила ее пивом, когда не дождалась своего заказа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Их попросили выйти, но они никуда собирались. Женщина облила сотрудницу пивом, и начался скандал. Она толкала ее и оскорбляла», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Очевидец рассказал, что конфликт произошел из-за того, что женщина требовала отдать заказ, который она не оплатила. Также сотрудники сделали паре замечания после того, как они громко кричали и выпивали спиртное в кафе.