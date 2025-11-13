Свердловчан ждут гололед и резкое потепление
Дороги будут покрываться льдом по ночам и с утра
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области ожидается резкое потепление до +7 градусов, при этом на дорогах будет образовываться ледяная корка. Актуальный прогноз погоды сообщает Уральский гидрометцентр.
Ночью и утром 14 ноября местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Температура при этом может достигать -1...-6 градусов. Днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.
К 15 ноября потеплеет до +2...+7 градусов днем и до +1...+4 градусов ночью. Ночью и утром сохранится гололедица, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на севере области. Столбик термометра опустится до 0...+5 днем уже к 16 ноября. По ночам будет -3...+2, а на крайнем севере региона — до -8 градусов.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Пермском, Тюменском и Челябинском тракте 14-15 ноября ожидается гололед. В ФКУ «Уралуправтодор» водителей призвали быть внимательными на дорогах.
