Свердловчан ждут гололед и резкое потепление

В Свердловской области ожидается резкое потепление до +7 градусов, при этом на дорогах будет образовываться ледяная корка. Актуальный прогноз погоды сообщает Уральский гидрометцентр.

Ночью и утром 14 ноября местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Температура при этом может достигать -1...-6 градусов. Днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.

К 15 ноября потеплеет до +2...+7 градусов днем и до +1...+4 градусов ночью. Ночью и утром сохранится гололедица, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на севере области. Столбик термометра опустится до 0...+5 днем уже к 16 ноября. По ночам будет -3...+2, а на крайнем севере региона — до -8 градусов.

