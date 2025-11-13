Фрагмент метеорита весит 33,2 грамма Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

Ученым УрФУ в Екатеринбурге доставили фрагмент метеорита из Новгородской области, который, судя по предварительному изучению, является «родственником» челябинского метеорита. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Мы вернулись из поисковой экспедиции, которая проходила в Новгородской области. Это была комплексная работа, объединяющая усилия лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН и лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории университета Александр Пастухович. Он добавил, что образец нашли местные жители.

Предварительное изучение метеорита показало, что он относится к типу LL-6 и является «родственником» челябинского метеорита. Это хондрит — каменный метеорит с низким содержанием железа. Из-за наличия этой характеристики такие метеориты трудно обнаружить как визуально, так и с помощью приборов. Привезенный в Екатеринбург фрагмент весит 33,2 грамма.

«На территории России ранее не было зарегистрировано метеоритов данного типа, что делает находку особенно ценной. Это не просто находка, а возможность углубить наши знания о космосе и его истории», — подчеркнул Пастухович.