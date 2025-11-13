Скандал в Киеве ударил по мечтам Зеленского о Европе

«Это неприятная новость для Киева. Разоблачение коррупции, да еще и в значительных масштабах, в сферах, которые связаны с оказанием западной помощи, это подрывает позиции Украины в европейских столицах и одновременно усиливает тех, кто выступает за ограничение или даже за полное прекращение поддержки Украины. Кроме того, это может сказаться на переговорах между Украиной и Европейским союзом, поскольку коррупция — это одно из основных препятствий на пути вступления страны в ЕС», — сказал эксперт.