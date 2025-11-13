Скандал в Киеве ударил по мечтам Зеленского о Европе
Коррупционный скандал станет препятствием для вступления Украины в Евросоюз
Фото: Официальный сайт президента Украины
Масштабный коррупционный скандал ставит под угрозу мечты Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
«Это неприятная новость для Киева. Разоблачение коррупции, да еще и в значительных масштабах, в сферах, которые связаны с оказанием западной помощи, это подрывает позиции Украины в европейских столицах и одновременно усиливает тех, кто выступает за ограничение или даже за полное прекращение поддержки Украины. Кроме того, это может сказаться на переговорах между Украиной и Европейским союзом, поскольку коррупция — это одно из основных препятствий на пути вступления страны в ЕС», — сказал эксперт.
На Украине разгорелся масштабный коррупционный скандал, связанный с энергетической отраслью. В центре внимания оказался бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского и его «кошельком». По данным украинских СМИ, семь человек, включая Миндича, подозреваются в создании схемы получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». В настоящее время часть фигурантов дела задержана, но Миндичу удалось выехать за пределы страны. Скандал привел к отставке министра юстиции и усугубил политический кризис в государстве. Подробности — в материале URA.RU.
