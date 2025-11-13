У Путина и Трампа есть два варианта усадить Украину за стол переговоров

У России и США есть способы принудить Украину к переговорам, считает Андрей Кортунов Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут вернуть Украину за стол переговоров двумя способами: дипломатическим давлением или продвижением российской армии в зоне спецоперации. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Возможно два варианта, при которых переговорный процесс может быть возобновлен. Первый вариант — это серьезное давление со стороны западных партнеров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины», — сказал аналитик.

Другой способ предполагает «радикальное и необратимое изменение» ситуации на поле боя, продолжил Кортунов. При этом варианте Киев будет вынужден возобновить переговоры, иначе его ждет военное поражение, пояснил эксперт.

