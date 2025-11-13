Путин пересмотрел систему поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин меняет систему поддержки участников СВО: она будет единой для всех регионов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения по унификации системы мер поддержки участников СВО и членов семей погибших. Такое поручение глава государства дал еще весной. 13 ноября о наработках ему доложил руководитель профильной комиссии Госсовета Игорь Бабушкин. По словам политологов, важно обеспечить всем героям СВО равные возможности для реабилитации, лечения, обучения, развития. Тиражироваться будут лучшие практики, а вот тех, кто решил заработать на бойцах, ожидают проверки, говорят эксперты.

Встреча с Бабушкиным пошла не по привычному сценарию бесед президента с губернаторами регионов. Как правило, главы субъектов рассказывают о социально-экономическом развитии своих территорий. Но на этот раз разговор начался с темы поддержки участников военной спецоперации и членов семей погибших бойцов — с марта этого года Бабушкин (губернатор Астраханской области) возглавляет профильную комиссию Госсовета.

По словам Бабушкина, за несколько месяцев после создания комиссии «ряд проблем нашли свое решение». Это касается программы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, которая продлена до 2027 года. Кроме того, унифицированы правила адаптации жилья для ветеранов, получивших инвалидность на СВО.

Путин поддержал предложение присваивать статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые погибли не во время выполнения боевого задания. «В качестве примера могу привести экипаж Ил-76 военно-транспортной авиации Министерства обороны. Их родственники получили страховые выплаты, но не имеют возможности воспользоваться льготами», — напомнил Бабушкин.

Тогда, в январе 2024 года, военный транспортник, который перевозил пленных украинских солдат к месту обмена, был сбит ВСУ. «Я помню», — сказал Путин.

Найден, заверил Бабушкин, механизм предоставления медпомощи и реабилитации бойцов, получивших инвалидность еще до начала СВО, начиная с 2014 года, когда началась война в Донбассе. Кто-то просто не оформлял инвалидность, а у кого-то она оформлена как «бытовая», что «влияет на статус и на льготы».

«Давно пора, — отреагировал президент. – Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это».

Остаются вопросы по пропавшим без вести (для опознавания останков бойца требуется достаточно дорогой анализ ДНК, биоматериал для которого должны предоставлять родственники). Их семьи, отметил Бабушкин, «нуждаются в особом внимании».

Возникают вопросы по трудоустройству ветеранов, получивших инвалидность. Бабушкин предложить пересмотреть медицинские критерии для тех, кто потерял, например, в ходе СВО ноги. Это, считает глава комиссии, не мешает человеку работать, скажем, сварщиком, но по существующим медицинским критериям его никто не допустит до таких работ.

Путин поддержал идею предложить вузам и колледжам увеличить прием студентов из числа участников СВО и членов их семей. «Нужно понять, как это будет финансироваться, чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо об этом подумать», — заметил президент.

Тщательно доработать Путин попросил и другую идею: дать возможность ветеранам СВО, особенно в отдаленных населенных пунктах, заниматься спортом, в том числе адаптивными видами, на территории школ и на пришкольных стадионах.

«Это все правильно, и все нужно делать. Только нужно обязательно продумать детали, чтобы все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали», — поддержал Путин.

Создание единой системы мер поддержки участников СВО и семей погибших завершается. Всего в «базовый стандарт» будет включено 19 мер, сообщил Бабушкин. «Они касаются образования, соцзащиты, трудовой занятости, здравоохранения, культуры, отношений в сфере налогового законодательства и бесплатной квалифицированной юридической помощи. Они, полагаем, должны действовать на срок не менее чем до конца года, следующего после окончания СВО, а в отношении участников СВО, ставших инвалидами, членов семей погибших, пропавших без вести — бессрочно», — сообщил председатель комиссии.

Как рассказала URA.RU социальный архитектор, член рабочей группы по совершенствованию системы реабилитации и ресоциализации в условиях СВО Алена Август, система поддержки ветеранов унифицируется на основе опыта регионов. «Мы уже можем сравнить, что работает хорошо, что нужно улучшить. Можем уже выстроить стройную систему поддержки, которая будет единой для всех регионов. Ребята, которые возвращаются с фронта, семьи погибших, должны иметь одинаковые возможности, независимо от региона, где они живут.

Поддержка нашим героям должна быть достойная везде. Когда будут утверждены эти 19 мер, всем будет понятно, как система работает и что она единая для всех», — пояснила Август.

Системе поддержки участников СВО и семей погибших требуется «наладка», считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. С проблемами с выплатами, например, сталкиваются те, кто уходил на СВО не из региона постоянного проживания, есть проблемы с медицинским обслуживанием и т.д.

«Нужно единое решение. Недостаточно просто обозначить проблему и отдать ее на регулирование региона или тем более муниципалитета. Должна быть полная ясность, потому что ребята, где бы они ни мобилизовывались, — защитники, герои. Они все должны обладать равными правами, иметь гарантии от государства», — объяснил Кузнецов.

Единая система поддержки, по словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, обеспечит прозрачность и открытость, а также максимальный контроль в сфере поддержки ветеранов СВО. «Государство берет на себя серьезные обязательства и, конечно, хочет, чтобы не было каких-то эксцессов.

Если кто-то из ветеранов не получит поддержку, это больно ударит по репутации государства. С одной стороны, единая система позволит избежать рисков, с другой – увеличит эффективность работы и повысит результативность поддержки», — полагает политолог.