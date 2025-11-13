Украина решила обмануть Запад, отказавшись от переговоров с Россией

"Фактически переговоры были прекращены не сейчас, а еще в июле после последнего стамбульского раунда, когда российская сторона предложила создать несколько рабочих групп. Никакого ответа на это предложение получено не было. Киев не хочет, чтобы ответственность за отсутствие переговоров легла на украинскую сторону. Сейчас предпринимает попытки доказать, прежде всего, западным партнерам и украинской общественности, что Украина была бы готова к ведению переговоров, но «жесткость российской позиции» не оставляет возможности для какого-то прогресса", — сказал эксперт.