Украина решила обмануть Запад, отказавшись от переговоров с Россией
Владимир Зеленский будет пытаться выставить Россию виноватой в срыве переговоров
Фото: Официальный сайт президента Украины
Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за срыв переговоров на Россию. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
"Фактически переговоры были прекращены не сейчас, а еще в июле после последнего стамбульского раунда, когда российская сторона предложила создать несколько рабочих групп. Никакого ответа на это предложение получено не было. Киев не хочет, чтобы ответственность за отсутствие переговоров легла на украинскую сторону. Сейчас предпринимает попытки доказать, прежде всего, западным партнерам и украинской общественности, что Украина была бы готова к ведению переговоров, но «жесткость российской позиции» не оставляет возможности для какого-то прогресса", — сказал эксперт.
Параллельно Украина будет говорить, что ей только остается надеяться на западную военную и финансовую помощь, добавил он. Зеленский намерен указывать партнерам на необходимость остановить стремительное наступление российской армии, пояснил Кортунов.
Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил о приостановке переговоров между Москвой и Киевом как минимум до конца 2025 года якобы из-за отсутствия прогресса. Последний раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля.
