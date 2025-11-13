Заброшенный памятник архитектуры, где делали антибиотики, стоит в центре Екатеринбурга: что о нем известно

Госстрах является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Екатеринбурга, недалеко от мэрии, расположен образец конструктивизма конца 1920-х годов — здание Госстраха. В годы Великой Отечественной войны там спасали раненых, а затем делали антибиотики. Все, что известно об объекте — в материале URA.RU.

Как появилось здание Госстраха

Согласно открытым источникам, план застройки главной торговой площади Свердловска был принят в 1925 году. На месте площади начали строить Госстрах, его спроектировал Георгий Валенков — советский архитектор, создатель объектов в стиле конструктивизма. Таким зданием стал и Госстрах. Строительство закончили в 1929 году.

Доподлинно неизвестно, пекли ли в здании хлеб Фото: Николай Константинович Татарченко / Wikipedia / Public Domain

Что находилось внутри Госстраха

С 1929 по 1941 годы там располагалось акционерное общество «Союз-хлеб», однако неизвестно, пеклись ли в здании хлебобулочные изделия. В годы Великой Отечественной войны в здании развернули госпиталь для раненых воинов, там находилась также аптека, лаборатория, кабинет рентгена и патологоанатомический. После окончания войны в здании находились Институт профзаболеваний и Свердловский завод медпрепаратов.

Продолжение после рекламы

В 1948 году был запущен первый промышленный пенициллин отечественного производства. И в 1960 году на заводе стали выпускать антибиотик эритромицин. Еще через 12 лет — в 1972 году — выпустили каротин, а в 1978 году здание стало головным для предприятия «Уралсинтез» (химико-фармацевтического объединения).

Госстрах в 90-е и наше время

Здание нуждается в капитальном ремонте Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 1991 году здание перешло в обращение ОАО «Уралбиофарм», образовавшемуся от «Уралсинтеза». Производство препаратов было перенесено на другую территорию. Тогда же государство взяло здание под охрану как памятник архитектуры регионального значения. «Уралбиофарм» использовал объект до 2010 года, а после его законсервировали. Эксплуатацию прекратили, а работы по реставрации на данный момент не ведутся, хотя требуется капитальный ремонт.

В начале ноября текущего года зданию нашли нового владельца. Покупателем стала компания «Профиль», единственная, принявшая участие в торгах. На восстановление объекта потребуется около 612 млн рублей, в то время как продали здание за 39,9 млн рублей.