Артем Жога впечатлится подростками-изобретателями

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего», где пообщался с молодыми изобретателями, которые рассказали о своих успехах. На площадках чемпионата, где собрались более тысячи специалистов из 15 стран, полпред оценил, в частности, перспективы развития беспилотных систем. Побывал на мероприятии и корреспондент URA.RU.

Общаясь с юными изобретателями, которые рассказывали о своих победах в чемпионате, Жога интересовался их возрастом. Многим из ребят от 15 до 17 лет. «Вы такие юные и столько знаете о технологиях, так интересно об этом рассказываете», — впечатлился полпред. Молодежь представляла на мероприятии разные учебные заведения, такие как УрФУ и ИТМО. Генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Мария Ёлкина рассказала, что при обучении подростков делается упор именно на практическую работу на реальных производствах. Полпред оценил такой подход, отметив, что это действительно эффективно.

Хедлайнером среди площадок явно стала та, где презентовали производство беспилотных систем для гражданской сферы. «Дроны можно и нужно активно применять в сельском хозяйстве, промышленности, доставке грузов, мониторинге ситуации на дорогах. Уверен: мы на пороге большого прорыва в гражданском использовании БПЛА», — отметил Жога, уже подводя итоги.

Помимо этой площадки он также осмотрел и другие. В частности, те, где работали сварщики и электромонтажники, химики и робототехники, токари и инженеры. Ему на практике показали, как проходят процессы сварки, сборки. Больше всего Жога впечатлился, узнав, что самые лучше сварщики — девушки. «У них природная предрасположенность к сварке. Они очень аккуратные, и у них развита мелкая моторика,» — рассказали полпреду.

Жога вспомнил и свой опыт. «Это как кисть [художника] — тут по чешуйкам видно, что каждая деталь индивидуальна. Когда я работал на заводе, у нас бригадир сам определял, чья деталь, даже не спрашивал,» — рассказал полпред, рассматривая сваренные части.

Во время экскурсии его также сопровождали заместитель Сергей Рындин, а также и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин. После завершения обхода делегация отправилась на пленарное заседание, где выступили Ионин, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Александр Вайно, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский. Они обсудили как к 2030 году России удвоить инвестиции в науку и технологии, достичь технологической независимости и мирового лидерства, делая ставку на квалификацию и развитие специалистов как ключевой фактор прогресса.

Международный чемпионат «Хайтек: навыки будущего — 2025» проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября. Лейтмотивом соревнований в этом году стало технологическое лидерство России. За звание лучших в своих профессиональных областях борются более 500 конкурсантов, представляющих свыше 50 предприятий из 15 стран мира, включая Армению, Бразилию, Беларусь, Вьетнам и Китай.