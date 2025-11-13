Без комплексов, без мужа, без концертов: где сейчас Лолита Милявская

Лолита Милявская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

В пятницу, 14 ноября 2025, одной из самых эпатажных российских певиц Лолите Милявской исполняется 62 года. За плечами артистки — легендарный дуэт «Академия», восемь сольных альбомов, пять браков и десятки скандалов. Женщина, которая 20 лет учила страну жить без комплексов, сегодня сама стала заложницей своего имиджа. Отмененные концерты, травля активистов и молчание коллег — такой оказалась цена откровенности в новой реальности. Подробнее — в материале URA.RU.

Детство Лолиты: между Львовом и Киевом

Лолита Марковна Горелик родилась 14 ноября 1963 года в закарпатском городе Мукачево. Творческая семья не оставила девочке выбора — отец Марк Горелик работал актером и режиссером эстрады, мать Алла Никифорова пела джаз в Прикарпатском оркестре. Родители постоянно гастролировали, поэтому воспитанием Лолиты занимались бабушка с дедушкой. Позже певица признавалась, что чувствовала себя недолюбленным ребенком — ощущение одиночества преследовало ее всю жизнь.

Когда девочке исполнилось десять лет, семья распалась. Отец в 1974 году эмигрировал в Израиль после конфликта с властями — его обвинили в антисоветском выступлении. Мать отказалась ехать, последовал развод. Аллу Никифорову уволили из Укрконцерта за связь с эмигрантом, и она с трудом устроилась в Киевский мюзик-холл. Лолита осталась с бабушкой во Львове, где мечтала стать балериной, глядя на оперный театр из окна их квартиры.

В 1973 году после смерти бабушки девочка переехала к матери в Киев. Началась новая жизнь — Лолита сопровождала маму на гастролях и все чаще выходила на сцену. В 16 лет судьбоносное знакомство с Ириной Понаровской открыло ей путь в профессию. Начинающая звезда ВИА «Поющие гитары» взяла школьницу на бэк-вокал. Лолита выступала с коллективом каждое лето до окончания школы, но после поступила не в музыкальный, а в Тамбовский институт культуры на режиссерский факультет.

От Одессы до Москвы: рождение дуэта «Академия» и первая измена

«Кабаре-дуэт „Академия“» — советский и российский сценический дуэт, существовавший в 1985–2000 годах Фото: Leo Medvedev / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

В институте Лолита встретила первого мужа — актера Александра Беляева. В 1984 году молодожены переехали в Одессу, где девушка устроилась в филармонию. Она ставила разговорные скетчи и миниатюры, нарабатывая опыт, который позже станет визитной карточкой ее сольных шоу. Там же произошла встреча, изменившая все — Лолита познакомилась с Александром Цекало.

Роман начался стремительно. Беляев позже вспоминал, что какое-то время они жили втроем в одной квартире — он кормил Лолиту с Цекало после репетиций, не подозревая о связи. Когда дуэт прогремел на «Рождественских встречах» у Пугачевой с песней «Тома», Беляев ушел. Лолита призналась в измене.

Но официально выйти за Цекало сразу не могла — нужна была московская прописка. В 1987 году она заключила фиктивный брак с Виталием Милявским, взяв его фамилию, которую носит до сих пор. С Виталием они никогда не жили вместе. Это был чисто формальный союз ради штампа в паспорте.

Настоящая семья началась с Цекало. В 1985 году они создали кабаре-дуэт «Академия», который к середине 90-х стал культовым. Семь альбомов, клипы, три «Золотых граммофона» за хиты «Зараза», «Я обиделась» и «Ту-ту-ту». Параллельно пара вела телепрограммы — от молодежной «TV-пиццы» до утреннего шоу «Доброе утро, страна». Их сравнивали с американским дуэтом Сонни и Шер. Но за внешним благополучием скрывались сложные отношения.

Личная жизнь Лолиты Милявской

Бандитская любовь и главная тайна: кто отец дочери Лолиты

Александр Зарубин — бизнесмен, четвертый муж певицы Лолиты Милявской Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Союз Лолиты и Цекало держался на творчестве, а не на чувствах. Сама певица позже говорила, что партнер постоянно унижал ее, называя тысяча первой, никому не нужной певицей. Комплексы, с которыми она боролась всю жизнь, только усугублялись. На этом фоне случился роман, о котором Лолита не любит вспоминать.

В конце 90-х у нее завязалась связь с мужчиной из криминального мира. Она бегала на свидания под видом прогулок с собакой. Этот человек поддерживал ее карьеру и дарил ощущение защищенности, которого не было с Цекало. Но счастье длилось недолго — возлюбленного застрелили.

В 1998 году Лолита узнала о беременности. Она настояла на регистрации брака с Цекало, хотя тот не был отцом ребенка. Александр согласился записать девочку, как родную. 3 ноября 1998 года родилась Ева Цекало-Милявская. Девочка появилась на свет недоношенной, весила всего 1,2 килограмма. О личности биологического отца Лолита молчала 24 года.

Только в 2022 году певица публично призналась в интервью Алле Шишкиной, что у Евы диагностирован синдром Аспергера — расстройство аутистического спектра, затрудняющее социализацию. Девушка с детства живет с бабушкой, сначала в Киеве, теперь в Болгарии. О том, кто ее настоящий отец, Лолита говорит туманно: ребенок был зачат от человека, которого она любила, и родилась на 40-й день после его смерти.

Брак с Цекало распался в 2000 году. После развода бывшие супруги почти не общались.

Четвертый и пятый: бизнесмен, выкидыш и теннисист-альфонс

Дмитрий Иванов — теннисист, фитнес-тренер, тренер по игре в сквош, пятый муж певицы Лолиты Милявской Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

После Цекало в жизни Лолиты был роман с бизнесменом Арнольдом Спиваковским, но до свадьбы дело не дошло — оба оказались слишком напористыми. В 2004 году певица вышла замуж в четвертый раз за предпринимателя Александра Зарубина. Этот брак она называла одним из самых счастливых. Союз продлился пять лет и закончился трагедией.

В 2009 году Лолита пережила выкидыш. Зарубин обвинил жену в том, что она не берегла ребенка, продолжая работать в бешеном темпе. Убитый горем мужчина развелся с певицей через помощника — даже не лично. По другой версии, причиной разрыва стали измены Лолиты, в которых она сама неоднократно признавалась. Она говорила, что изменяла всем мужьям и не считала это чем-то недопустимым.

Пятым супругом в 2010 году стал теннисист Дмитрий Иванов — младше Лолиты на 12 лет. Сначала певицу смущала разница в возрасте, но она согласилась на брак. Десять лет спустя Иванов сам инициировал развод — причем публично, рассчитывая заработать на ток-шоу. Он заявил, что в их браке не было интимной жизни, а Лолита называла его альфонсом и добивалась признания союза фиктивным, чтобы лишить бывшего мужа всех благ, включая израильское гражданство. Развод оформили в 2020 году.

С тех пор Лолита встречается с бизнесменом Романом, младше ее на восемь лет, но держит эти отношения в тайне. Замуж она больше не спешит.

Сольная карьера Лолиты: от «Цветочков» до «Титаника»

Милявская имеет двойное гражданство: помимо российского, у певицы есть израильское Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press

Весной 2000 года Лолита начала сольный путь. Первая песня «Цветочки» стала хитом, одноименный альбом разошелся тиражом 50 тысяч копий. В 2002 году певица сыграла Маму Мортон в мюзикле «Чикаго» на сцене Театра эстрады и снялась для Playboy. В 2003-м дала большой сольный концерт «Шоу разведенной женщины» в ГЦКЗ «Россия», второй альбом ушел тиражом 300 тысяч экземпляров.

Лолита быстро нашла свою нишу — откровенные тексты, ироничные шоу, образ женщины без комплексов. В 2005-2007 годах она вела программу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале, за которую получила премию ТЭФИ. Передача просуществовала не больше двух лет, но вошла в историю тем, что именно в ее эфире вся страна узнала о разводе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Третий альбом «Формат» разошелся тиражом 700 тысяч копий. Песня «Ориентация Север» из одноименного альбома 2007 года стала хитом и принесла «Золотой граммофон».

В 2008 году вышел скандальный альбом «Фетиш» с эротической фотосессией — продажи приостановили из-за цензуры. Но это не остановило певицу. К 2013 году она вошла в двадцатку самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии Forbes. В 2016 году вышла песня «На Титанике», ставшая народным хитом. В 2023 году Лолита записала новую версию трека в дуэте с Инстасамкой к своему 60-летию.

Параллельно с музыкой певица активно работала на телевидении — вела «Суперстар» на НТВ с 2008 года, «Субботний вечер» на России-1 в 2012-м с Басковым, была членом жюри «Фактора А» и других проектов. В 2021 году дебютировала в театре «Модерн» в спектакле «Женитьба», в 2023-м снялась в сериале «Актрисы» Бондарчука и Тодоровского в роли директора театра.

Голая вечеринка: как один вечер чуть не разрушил карьеру Лолиты

Лолита выпустила восемь сольных студийных альбомов Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

21 декабря 2023 года Лолита приняла роковое решение — пришла на «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». 60-летняя певица появилась в черном кружевном белье и прозрачном парео, во время дефилирования упала на колени и проползла «кошечкой». Фото мгновенно разлетелись по сети.

Последствия оказались катастрофическими. Концерты стали отменять по всей России — певица потеряла более семи миллионов рублей. Федеральные каналы вырезали записи с ее участием, рекламодатели разорвали контракты. Активисты требовали полностью запретить Лолите выступать. Певица отказалась публично извиняться, заявив, что не считает себя виноватой и все было сделано с иронией.

Семь месяцев Милявская была фактически отменена, а сама певица шутила в соцсетях, что будет теперь жить на пенсию. Когда отмены закончились, певица призналась, что не понимает, зачем ей было все это нужно. В 2024 году скандалы продолжились — в Ярославле 50 активистов «Русской общины» пытались сорвать ее концерт, об этом она сообщила в своем telegram-канале. Лолита благодарила полицию за то, что ее тело было вне зоны доступа нападавших.

Позиция Лолиты по СВО и санкции Украины

Политические взгляды Лолиты всегда были противоречивыми. В разные годы она участвовала в предвыборных кампаниях Ельцина, Януковича и Лукашенко. В 2013 году выступала против евроинтеграции Украины, в 2014-м поддержала возвращение Крыма в состав РФ и критиковала санкции против России. Владимира Путина она называла гением, а Барака Обаму — идиотом.

С 2015 года Лолите запрещен въезд на Украину — она давала концерты в Крыму, Донецке и Луганске. В марте 2022 года, через две недели после начала СВО, певица вывезла из Киева 79-летнюю мать и дочь. В апреле 2022 года говорила, что хорошо чувствует себя в своей стране.

7 января 2023 года Зеленский внес Милявскую в санкционный список. Санкции предусматривают блокировку активов и лишение украинских наград. Певица не комментировала это решение.

Откровения Лолиты

В ноябре 2024 года певица заявила об отмене всех своих выступлений за пределами Москвы после инцидента в Ярославле Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

В 2020 году Лолита стала первой женщиной, пришедшей в популярное шоу «Что было дальше?». Певица призналась, что долго отказывалась от съемок, но посмотрев несколько выпусков, решилась. Комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев и другие атаковали ее вопросами, не стесняясь в выражениях. Лолита отлично подыграла и рассказала шокирующую историю из детства.

В шесть лет она с друзьями пошла воровать в универмаг канцелярских товаров. Пока девочка думала, брать ли резинку, она положила руку под прилавок и нащупала что-то теплое. Это оказался половой орган мужчины, стоявшего за прилавком. Певица призналась, что после этого инцидента попробовала интим только через 12 лет. Этот выпуск набрал 31 миллион просмотров.

Сегодня, в 62 года, Лолита Милявская продолжает выступать, хотя концерты периодически отменяют. Она ведет соцсети, участвует в ТВ-проектах, в 2025 году стала соведущей премии МУЗ-ТВ.

Лолита едва не стала жертвой мошенников

В октябре 2025 года Лолита откровенно призналась, что стала жертвой мошенников. Ей позвонили и представились курьером транспортной компании, как раз когда певица ожидала доставку. Пользуясь моментом, злоумышленники выманили у нее код доступа. Лишь после грубой фразы «Милявская — дура, с первого раза код отдала» артистка поняла, что ее обманули. К счастью, благодаря помощи находившихся рядом людей, все пароли и коды доступа были оперативно изменены.

«Я приехала в „Госуслуги“, сделала запрет на все имущество, на все кредиты. Слушайте, не ждите, люди, пожалуйста, все бывает, (сделайте запрет — ред.). Хвала „Госуслугам“! Такие классные женщины здесь работают, я получила удовольствие. Ну, что вам сказать? Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала, со второго — (нет — ред.)», — добавила певица.

Творческие проекты Лолиты Милявской: главные вехи карьеры

За 40 лет в профессии Лолита Милявская успела попробовать себя в музыке, кино, театре и на телевидении. Ее творческий путь — это калейдоскоп ярких проектов и запоминающихся ролей: