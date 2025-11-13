Двое свердловчан попали в список террористов и экстремистов

В список попал 20-летний молодой человек и Среднеуральска Фото: Илья Московец © URA.RU

Двоих жителей Свердловской области включили в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список попала 50-летняя Елена Гусева из Нижнего Тагила. Также туда включили 20-летнего Игоря Полникова из Среднеуральска.