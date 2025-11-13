Двое свердловчан попали в список террористов и экстремистов
В список попал 20-летний молодой человек и Среднеуральска
Фото: Илья Московец © URA.RU
Двоих жителей Свердловской области включили в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.
В список попала 50-летняя Елена Гусева из Нижнего Тагила. Также туда включили 20-летнего Игоря Полникова из Среднеуральска.
Ранее в список террористов и экстремистов был внесен подросток из Екатеринбурга. В список террористов и экстремистов также попали 38-летний Сергей Бассейн из Камышлова и 19-летний Егор Бекетов из Сухого Лога.
