Двое свердловчан попали в список террористов и экстремистов

13 ноября 2025 в 20:30
В список попал 20-летний молодой человек и Среднеуральска

Фото: Илья Московец © URA.RU

Двоих жителей Свердловской области включили в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список попала 50-летняя Елена Гусева из Нижнего Тагила. Также туда включили 20-летнего Игоря Полникова из Среднеуральска.

Ранее в список террористов и экстремистов был внесен подросток из Екатеринбурга. В список террористов и экстремистов также попали 38-летний Сергей Бассейн из Камышлова и 19-летний Егор Бекетов из Сухого Лога.

