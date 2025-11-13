Что чаще всего покупают из готовой еды в России
По росту популярности суши и роллы уступают только горячим напиткам
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Суши и роллы в первой половине этого года стали лидерами среди готовых блюд по росту популярности по сравнению с январем-июнем 2024 года. По данным Ассоциации производителей и продавцов готовой еды, их продажи выросли на 79%, сообщил в интервью URA.RU президент объединения Сергей Беляков. Более активный рост только у горячих напитков — 104%.
Одну позицию суши и роллам уступают бутерброды и сэндвичи (+50%), далее следуют макаронные блюда (+48%), холодные напитки (+44%), каши (+43%) и пицца (+41%). В топ-10 входят также сырники и творожники (36%), супы (33%), шаурма (+29%). Единственной категорией, где отмечено снижение продаж, стали мясные шашлыки и гриль (-3%).
При этом популярность тех или иных позиций часто зависит от сезона и праздников, объяснил Беляков. Например, перед новым годом может быстро вырасти спрос на сельдь под шубой и оливье, а супы — отойти на второй план.
«Иногда она зависит от маркетинговой кампании производителей. Например, сейчас активно поддерживают кухни народов, населяющих Россию, поэтому может повыситься спрос на их национальные блюда», — добавил эксперт.
