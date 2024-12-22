Пироманы сожгли пять элитных иномарок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на охраняемом паркинге на улице Волгоградской ночью 21 декабря неизвестные сожгли пять иномарок. Подробности происшествия раскрыл источник URA.RU.
«Двое неизвестных подожгли Range Rover, от него огонь перекинулся на другой Range Rover, Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi Lancer. Пострадавших нет. Поджигатели скрылись, ведется розыск», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Площадь пожара — пять квадратных метров. Спасатели справились с огнем за восемь минут, следует из сообщения на сайте регионального ГУ МЧС.
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