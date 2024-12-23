Силовики задержали свердловского экс-мэра

Оперативники ФСБ задержали экс-мэра Среднеуральска (Свердловская область), депутата местной думы Андрея Зашляпина. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«В силовой операции участвовали сотрудники ФСБ РФ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО. Поводом для задержания стало совершение коррупционного преступления», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
Зашляпин покинул пост главы Среднеуральска в 2021 году. После этого в администрации прошли обыски в рамках уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), знает источник URA.RU.
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