Силовики задержали свердловского экс-мэра

Задержан бывший мэр Среднеуральска Зашляпин
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Слободской Владимир. Челябинск, сумка, портфель, папка с документами
Андрея Зашляпина подозревают в коррупции Фото:

Оперативники ФСБ задержали экс-мэра Среднеуральска (Свердловская область), депутата местной думы Андрея Зашляпина. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«В силовой операции участвовали сотрудники ФСБ РФ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО. Поводом для задержания стало совершение коррупционного преступления», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Зашляпин покинул пост главы Среднеуральска в 2021 году. После этого в администрации прошли обыски в рамках уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), знает источник URA.RU.

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Оперативники ФСБ задержали экс-мэра Среднеуральска (Свердловская область), депутата местной думы Андрея Зашляпина. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В силовой операции участвовали сотрудники ФСБ РФ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО. Поводом для задержания стало совершение коррупционного преступления», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Зашляпин покинул пост главы Среднеуральска в 2021 году. После этого в администрации прошли обыски в рамках уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), знает источник URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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