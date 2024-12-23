Песков пообещал узнать о ситуации с мэром-участником СВО в Кировской области

Песков: Кремль узнает о ситуации с мэром-участником СВО в Кировской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал узнать о ситуации с участником СВО, которого хотят лишить должности мэра
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал узнать о ситуации с участником СВО, которого хотят лишить должности мэра Фото:

Кремль поинтересуется о ситуации с участником спецоперации Никитой Гореловым, которого хотят снять с должности мэра города Сосновки Кировской области. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видели ли в Кремле обращение Горелова.

«Я, к сожалению, вообще не в курсе этой ситуации и мне здесь нечего сказать. Я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», — пообещал Песков.

Ранее участник СВО Никита Горелов, который недавно стал мэром города Сосновки Кировской области, заявил, что его хотят снять с должности из-за разоблачения коррупции в местной власти и снова отправить на фронт. Горелов обвиняет в этом губернатора Александра Соколова. По словам Соколова, он предложил главе Сосновки пообщаться лично. Соколов также обратился к военкому Кировской области Геннадию Бокову с просьбой совместно с военной прокуратурой и округом решить «правовую коллизию» Горелова, поискать альтернативные варианты.

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Кремль поинтересуется о ситуации с участником спецоперации Никитой Гореловым, которого хотят снять с должности мэра города Сосновки Кировской области. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видели ли в Кремле обращение Горелова. «Я, к сожалению, вообще не в курсе этой ситуации и мне здесь нечего сказать. Я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», — пообещал Песков. Ранее участник СВО Никита Горелов, который недавно стал мэром города Сосновки Кировской области, заявил, что его хотят снять с должности из-за разоблачения коррупции в местной власти и снова отправить на фронт. Горелов обвиняет в этом губернатора Александра Соколова. По словам Соколова, он предложил главе Сосновки пообщаться лично. Соколов также обратился к военкому Кировской области Геннадию Бокову с просьбой совместно с военной прокуратурой и округом решить «правовую коллизию» Горелова, поискать альтернативные варианты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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