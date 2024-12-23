Песков пообещал узнать о ситуации с мэром-участником СВО в Кировской области

Кремль поинтересуется о ситуации с участником спецоперации Никитой Гореловым, которого хотят снять с должности мэра города Сосновки Кировской области. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видели ли в Кремле обращение Горелова.
«Я, к сожалению, вообще не в курсе этой ситуации и мне здесь нечего сказать. Я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», — пообещал Песков.
Ранее участник СВО Никита Горелов, который недавно стал мэром города Сосновки Кировской области, заявил, что его хотят снять с должности из-за разоблачения коррупции в местной власти и снова отправить на фронт. Горелов обвиняет в этом губернатора Александра Соколова. По словам Соколова, он предложил главе Сосновки пообщаться лично. Соколов также обратился к военкому Кировской области Геннадию Бокову с просьбой совместно с военной прокуратурой и округом решить «правовую коллизию» Горелова, поискать альтернативные варианты.
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